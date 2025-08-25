Kat aangereden door auto, wagen daarna geraakt door andere auto

Een kat is zondagavond op de provinciale weg A270 in Nuenen aangereden door een auto. Een andere wagen klapte daarna op de auto. Een ambulance kwam ter plaatse, maar er hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.

De beschadigde auto's zijn allebei weggetakeld. De weg was tijdelijk afgezet en daardoor ontstond file. "Een bestuurder vond het nodig om de file te omzeilen via de vluchtstrook", zegt de politie op Instagram. Deze automobilist heeft een proces-verbaal gekregen.

Het is nog niet duidelijk hoe het met de aangereden kat is.