Dit kost het om je weggehaalde fiets terug te krijgen van de gemeente
Een gemeente kan fietsen verwijderen als ze ergens verkeerd of te lang gestald zijn, maar ook als het om een fietswrak of 'weesfiets' gaat, kan een fiets worden verwijderd. De meeste gemeenten slaan de fietsen vervolgens voor een bepaalde tijd op in een fietsdepot. Daar kan de eigenaar zijn fiets dan weer ophalen. De regels hiervoor, zoals de prijs om je fiets terug te krijgen of hoe lang een fiets wordt bewaard, verschillen per gemeente.
Van gratis tot 30 euro
In veel gemeenten kun je je fiets ophalen zonder dat je daarvoor hoeft te betalen, maar anderen vragen er geld voor. In onze provincie ben je in Oosterhout en Best met 30 euro het duurst uit. Daarna volgen Breda, Geertruidenberg, Oss, Helmond en Boxtel met 25 euro per fiets. In Roosendaal en Eindhoven ben je 20 euro kwijt. In Den Bosch 18 euro en in Tilburg 15 euro.
In gemeenten waar geen treinstation is, speelt het overschot aan fietsen minder. Daar worden in de praktijk maar een paar fietsen per jaar weggehaald. In een enkele gemeenten is de overlast zelfs zo klein dat ze geen fietsdepot hebben om weggehaalde fietsen op te slaan.
Bekijk hier wat het in jouw gemeente kost om je fiets terug te krijgen wanneer deze door de gemeente is weggehaald:
Stelling
Overal struikel je over foutgeparkeerde fietsen. Het is terecht dat gemeenten die weghalen en geld vragen om je fiets weer terug te krijgen.
Eens0 stemmen
Oneens0 stemmen
Wat vind jij? Praat mee!
