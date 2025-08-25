Dit kost het om je weggehaalde fiets terug te krijgen van de gemeente

Op sommige plekken struikel je bijna over de foutgeparkeerde fietsen en daarom halen gemeenten ze vaak weg. Als eigenaar mag je je fiets in de meeste gemeenten in onze provincie dan weer gratis ophalen bij een fietsdepot, maar in Oosterhout en Best ben je duur uit. Daar betaal je 30 euro om je stalen ros terug te krijgen, blijkt uit onderzoek van het ANP.

Een gemeente kan fietsen verwijderen als ze ergens verkeerd of te lang gestald zijn, maar ook als het om een fietswrak of 'weesfiets' gaat, kan een fiets worden verwijderd. De meeste gemeenten slaan de fietsen vervolgens voor een bepaalde tijd op in een fietsdepot. Daar kan de eigenaar zijn fiets dan weer ophalen. De regels hiervoor, zoals de prijs om je fiets terug te krijgen of hoe lang een fiets wordt bewaard, verschillen per gemeente.

Van gratis tot 30 euro

In veel gemeenten kun je je fiets ophalen zonder dat je daarvoor hoeft te betalen, maar anderen vragen er geld voor. In onze provincie ben je in Oosterhout en Best met 30 euro het duurst uit. Daarna volgen Breda, Geertruidenberg, Oss, Helmond en Boxtel met 25 euro per fiets. In Roosendaal en Eindhoven ben je 20 euro kwijt. In Den Bosch 18 euro en in Tilburg 15 euro.

In gemeenten waar geen treinstation is, speelt het overschot aan fietsen minder. Daar worden in de praktijk maar een paar fietsen per jaar weggehaald. In een enkele gemeenten is de overlast zelfs zo klein dat ze geen fietsdepot hebben om weggehaalde fietsen op te slaan.

Bekijk hier wat het in jouw gemeente kost om je fiets terug te krijgen wanneer deze door de gemeente is weggehaald: