Tiener aangehouden met wapenstok, bivakmuts en alarmpistool

De politie heeft zondag in het centrum van Tilburg een 15-jarige aangehouden voor wapenbezit. De tiener had een wapenstok, bivakmuts, patroonhouder en een alarmpistool bij zich.

Een omstander zag zondagavond een jongen op de Ringbaan-West in Tilburg lopen met een voorwerp dat leek op een vuurwapen. Hij belde meteen 112 en gaf een signalement door aan de politie. Agenten in kogelwerende vesten kwamen vervolgens met verschillende auto's naar de plek toegereden.

Niet veel later zagen agenten twee jongens op een fiets in de Arke Noëstraat. Ze besloten de jongens te controleren. De jongens moesten met hun handen omhoog tegen de muur gaan staan en werden gefouilleerd.

Een van de jongens, een 15-jarige Tilburger, bleek een alarmpistool, een wapenstok en een bivakmuts in zijn tas te hebben. Hij is aangehouden en zit nog vast voor verboden wapenbezit.

De andere jongen is door agenten naar huis gebracht. De agenten hebben daar een gesprek met de jongen en zijn ouders gevoerd.