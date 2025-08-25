Atletieksensatie Niels Laros legt de lat hoog voor WK: 'Ben kanshebber'

Niels Laros is in de atletiekwereld in sneltreinvaart uitgegroeid tot een hele grote meneer. Zeker nadat hij dit weekend in Brussel zijn tweede Diamond League-overwinning van zijn carrière pakte. De 20-jarige atleet uit Oosterhout is volgende maand tijdens het WK atletiek dan ook een kandidaat voor het podium op de 1500 meter. De afstand waarop hij zich richt in Tokio, zo maakte hij maandagochtend bekend.

Voor Laros staat alles in het teken van het WK atletiek. Na de prestigieuze wedstrijd in Brussel kiest hij niet voor rust. Nee, hij traint op hoogte in het Zwitserse Sankt Moritz. Daar bereidt hij zich voor op het WK in Tokio dat op 13 september van start gaat. De vorm richting Tokio is uitstekend. Tijdens de Diamond League-wedstrijd in Brussel versloeg hij - net als vorige maand in het Amerikaanse Eugene - de wereldtop. “Ik ben er als toeschouwer een stuk of acht keer geweest", zegt hij over de wedstrijd in Brussel. "Toen leek het zo ver weg om daar ooit te winnen. Al had ik wel die droom. Bijzonder dat ik er nu mocht lopen én winnen. Ik ben blij dat ik de trainingsvormen om heb kunnen zetten in goede races.” De winst bij de Diamond League, een jaarlijkse serie van hardloopwedstrijden, maakt hem trots, maar hij ziet het ook als een goede training voor het WK. “Die wedstrijd is zoveel belangrijker. Waarschijnlijk gaan we wel de tactiek iets aanpassen zodat we niet precies hetzelfde doen als in Brussel. Ik heb het vertrouwen dat ik richting Tokio verder kan groeien.”

“Spelen in 2021, iedere nacht zette ik er de wekker voor.”

Het stadion in Tokio kent hij van de Olympische Spelen in 2021. “Ik volgde atletiek op de voet. Iedere nacht zette ik er de wekker voor. Aan de start staat een hele lijst met atleten die vooraan mee kunnen doen, waarvan meerdere lopers die zich weinig in Europa hebben laten zien. Maar ik sta zelf ook op die lijst met kanshebbers.” In de Japanse hoofdstad richt hij zich op de 1500 meter. Toch blijven ook de 800 en 5000 meter trekken. “Het is belangrijk om op alle afstanden goed te zijn, voor uiteindelijk een goede 1500 meter", geeft hij aan. "Het maakt het voor mij ook leuker als ik kan wisselen tussen afstanden in een seizoen.”

Lars, Niels, Marcel en Sandra Laros (foto: Johan Manders).