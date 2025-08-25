Chinooks helpen Spanje bij bestrijden van zware natuurbranden

Twee Nederlandse Chinooks worden de hele week ingezet bij grote natuurbranden in het noordoosten van Spanje. Vorige week zijn de CH-47F Chinook transporthelikopters vanuit vliegbasis Gilze-Rijen vertrokken om te helpen met blussen. Sindsdien is met de helikopters zo'n 1.815.000 liter boven de Spaanse brandhaarden uitgestrooid.

Het gaat om twee transporthelikopters van het Defensie Helikopter commando (DHC) en zestig militairen, waaronder vliegers, technici en ondersteunend personeel. De helikopters zijn uitgerust met zogeheten 'Bambi Buckets'. Dat zijn zakken waarmee je per vlucht ongeveer 8000 liter water kunt droppen. Afgelopen week zijn met de twee Chinooks 242 drops uitgevoerd.

Hoge temperaturen, bergachtig terrein en beperkt zicht door rook maken het niet makkelijk voor de bemanning. “Onze mensen komen met een goedgevulde rugzak aan kennis en ervaring terug van deze inzet”, vertelt luitenant-kolonel Sander Spithoven, commandant FBO-inzet.

Dankbaar voor de hulp

De Chinooks worden vooral ingezet op 75 kilometer ten noordoosten van vliegbasis León, ook wel de Barniedo Fire genoemd. Volgens de Spaanse brandweer zijn de branden al minder hevig geworden.

Onze helikopters blijven niet onopgemerkt bij de Spanjaarden. Zowel de lokale bevolking als de Spaanse brandweerlieden zijn dankbaar voor de hulp van de Nederlandse militairen. Waarschijnlijk zal het Nederlandse team tot komende maandag in Spanje blijven helpen.