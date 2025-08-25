Willy en René pleiten voor keeperswissel PSV: 'Bal moet sneller naar voren'

Wat clubiconen Willy en René van de Kerkhof betreft staat volgende week tegen Telstar niet Matej Kovar maar Nick Olij in de goal bij PSV. "Kovar is een goeie keeper maar hij is niet in vorm", stelt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Bovendien heeft hij een goeie trap maar daar maakt hij geen gebruik van. Tegen FC Groningen sprintten onze aanvallers steeds naar voren maar hij gaf die bal niet. Dat had ons zo vier of vijf kansen kunnen opleveren. Blijkbaar heeft hij in zijn hoofd dat hij moet meevoetballen en geen lange bal mag geven. Bosz had Kovar eigenlijk voor straf moeten wisselen."

Ook broer René ergerde zich aan de PSV-keeper en het zou hem niet verbazen als tweede keeper Nick Olij zaterdag tegen Telstar een keer in de basis staat. "In mijn ogen is Olij ook een beetje beter dus geef hem maar wat minuten." Willy verwacht dat Bosz zaterdag toch weer voor Kovar kiest al zou hij het ook voor de Tsjechische keeper zelf niet verkeerd vinden als hij eens een beurt overslaat. "Dan kan hij eens nadenken wat hij fout doet en wat er beter kan."

"Naai die bal naar voren, klaar weg!"

Maar de gebroeders zien veel meer keepers in de fout gaan, zoals Daniel Bielica van NAC Breda in de wedstrijd tegen NEC. "Die eerste goal was het mooiste voorbeeld", vindt René. "Die keeper geeft die bal te kort naar een verdediger en dan ik op mijn beurt: naai die bal gewoon naar voren, klaar weg! Dan kan er ook niks gebeuren." Broer Willy is het daar roerend mee eens. "Als ik die meevoetballende keepers zie dan moet ik gewoon lachen."

De slordigheden waren niet alleen voorbehouden aan de keepers, bij PSV ging ook Ryan Flamingo opzichtig in de fout. "Dat leverde ook gelijk een tegengoal op", moppert René. Zo krijg je dus zaterdag ook weer twee tegengoals waardoor we nu niet bovenaan staan. Maar ja, dat is nu nog niet zo erg." Op de slordigheden na is René niet ontevreden met hoe PSV er nu voorstaat. "Die Paul Wanner speelde nog maar kort maar ik heb hem al eens bij het UEFA-jeugdtoernooi zien spelen en toen viel hij mij al op. Daar gaan we een paar jaar plezier van hebben."

"Ik hoor er weer bij!"

Het optreden van René in de podcast is zijn eerste van dit seizoen omdat hij zes weken geleden een gehoorimplantaat heeft gekregen en daarna moest revalideren. "Er is nu een wereld voor me opengegaan", zegt René enthousiast. "Ik ben van 15 tot 20 procent gehoor naar 60 tot 65 procent gegaan. Als ik met zes man aan tafel zat was ik een eenling want ik kon het gesprek toch niet volgen. Dat was de afgelopen vijftien jaar zo maar dat is nu voorbij" Willy onderging anderhalf jaar eerder al zo'n ingreep en heeft dezelfde ervaringen. Voor hun fans die ook slechter zijn gaan horen en twijfelen of ze zo'n implantaat moeten nemen hebben ze een duidelijke boodschap: "Doen!", zegt Willy. En René vult aan: "En wacht er niet te lang mee." Buiten PSV en gehoorimplantaten gaat het in de podcast deze week ook over de Champions League, NEC, spitsenkwesties bij AZ en Oranje en nog veel meer.