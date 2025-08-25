Geert Wilders is met fans en beveiliging in de Efteling

Sprookjes bestaan niet, maar voor tien fans van Geert Wilders is dat maandag wel het geval. De PVV-leider is samen met een groep fans en zijn beveiliging in attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel. Dat meldt pretparkwebsite Looopings.

Dit initiatief ontstond nadat Wilders vorige maand zijn achterban via Facebook onder de naam 'All you need is Geert' uitnodigde voor een dagje naar het pretpark. De PVV-leider zal zijn lievelingsattractie Droomvlucht niet overslaan, meldt Looopings . Wilders en zijn gevolg mogen eenmalig via de uitgang van de attractie naar binnen, vertelt een voorlichter. Wel moeten ze netjes in de rij wachten.

Groot beveiligingsteam

Wilders heeft al jaren te maken met dreiging en daarom reist hij met een groot beveiligingsteam. “Daarover hebben we afspraken gemaakt met de PVV. Dat contact is er nu geweest, in goed overleg”, zei de Efteling daarover. Vanwege de veiligheid werd de datum van het bezoek vooraf niet bekendgemaakt.

Politieke uitingen en activiteiten zijn in het pretpark niet toegestaan. "Wilders is welkom, net als elke andere bezoeker, zolang gasten daar geen hinder van ondervinden", liet een woordvoerder eerder weten. "Campagne voeren is, zeker in aanloop naar de verkiezingen, absoluut niet de bedoeling."

Geen professionele opnames

De PVV'er had in eerste instantie het plan om professionele opnames te maken van het bezoek aan de Efteling met zijn genodigden. Daar heeft het pretpark geen toestemming voor gegeven. Hij mag wel, net als alle andere gasten, zelf foto's en video's maken met zijn telefoon van het dagje uit.