60 miljoen commerciële honingbijen in de Biesbosch: wilde bij in de knel

De wilde bij heeft het steeds moeilijker. Verschillende bedreigingen zorgen ervoor dat veel soorten verdwijnen, wat grote gevolgen heeft voor de biodiversiteit en de bestuiving van planten. Door de druk van commerciële honingbijen, ziektes en de invasieve Aziatische hoornaar dreigen steeds meer wilde bijensoorten te verdwijnen. Dat heeft mogelijk gevolgen voor ecosystemen en voedselproductie.

Als wilde bijen verdwijnen, raken veel plantensoorten in de problemen. Ze zijn cruciaal voor de bestuiving van bloemen, gewassen en bomen. Zonder hen is er geen natuurlijke voorplanting van planten, wat effect heeft op de hele voedselketen. Sommige planten kunnen zelfs volledig verdwijnen als hun bestuivers verdwenen zijn. Vooral in natuurgebied de Biesbosch is de situatie nijpend. In 2024 werden daar minstens 1589 bijenkasten met commerciële honingbijen geteld. Per kast leven gemiddeld zo’n 30.000 bijen, wat neerkomt op naar schatting 60 miljoen honingbijen in het gebied. Veel te veel

Dat zijn er veel te veel, vindt boswachter Frans Kapteijns. Hij maakt zich grote zorgen over de concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen, zoals hommels en solitaire soorten. Die laatsten leggen het vaak af in de strijd om voedsel.

“Deze zijn te sterk en met te veel individuen is er snel een tekort aan nectar en stuifmeel voor solitaire bijen en hommels,” waarschuwt boswachter Frans Kapteijns. “Want als er teveel kasten staan, vraag je inderdaad om problemen. Honingbijen gaan dan heel ver op zoek naar voedsel.”