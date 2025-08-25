Navigatie overslaan

BBB-Statenlid verspreidt nepverhaal wolvenaanval: 'Kreeg het doorgestuurd'

Vandaag om 13:06 • Aangepast vandaag om 13:47
Wel een foto van een echte wolf (foto: ANP).
BBB-Statenlid Johan van Dommelen heeft een nepverhaal over een wolvenaanval op de Oirschotse Heide op Facebook gedeeld. Tijdens een dropping zou een 14-jarige jongen vrijdagnacht zijn aangevallen door een wolf en met bijtwonden in het ziekenhuis zijn opgenomen. Ook is een citaat van de burgemeester te lezen waarin ze oproept tot voorzichtigheid. Volgens de gemeente Oirschot klopt er niets van het verhaal.
Geschreven door
Rick Lemmens & Florence van der Molen

Dat laat de gemeente in een reactie aan Omroep Brabant weten. "Bij ons is niets bekend over onderstaand voorval."

'Nepbericht'
De gemeente heeft inmiddels een oproep op haar website geplaatst met daarin de vraag om het verhaal niet te delen om 'onrust te voorkomen'. "Burgemeester Judith Keijzers-Verschelling heeft onderstaande oproep dan ook niet gedaan. Wij vermoeden dat het om een nepbericht gaat", aldus een woordvoerder.

Ook Staatsbosbeheer wordt aangehaald in de post, maar zegt ook van niets te weten.

Het nepverhaal (bron: Facebook).
'Van ander Statenlid doorgestuurd'
Van Dommelen zegt zelf van tevoren niet te hebben geweten dat het verhaal onjuist is. "Ik kreeg het van een ander Statenlid doorgestuurd. Ik wist niet dat het niet klopte."

Op navraag van Omroep Brabant geeft de BBB'er aan het bericht te hebben verwijderd.

