BBB-Statenlid verspreidt nepverhaal wolvenaanval: 'Kreeg het doorgestuurd'

BBB-Statenlid Johan van Dommelen heeft een nepverhaal over een wolvenaanval op de Oirschotse Heide op Facebook gedeeld. Tijdens een dropping zou een 14-jarige jongen vrijdagnacht zijn aangevallen door een wolf en met bijtwonden in het ziekenhuis zijn opgenomen. Ook is een citaat van de burgemeester te lezen waarin ze oproept tot voorzichtigheid. Volgens de gemeente Oirschot klopt er niets van het verhaal.

Dat laat de gemeente in een reactie aan Omroep Brabant weten. "Bij ons is niets bekend over onderstaand voorval."

'Nepbericht'

De gemeente heeft inmiddels een oproep op haar website geplaatst met daarin de vraag om het verhaal niet te delen om 'onrust te voorkomen'. "Burgemeester Judith Keijzers-Verschelling heeft onderstaande oproep dan ook niet gedaan. Wij vermoeden dat het om een nepbericht gaat", aldus een woordvoerder.

Ook Staatsbosbeheer wordt aangehaald in de post, maar zegt ook van niets te weten.