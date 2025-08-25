BBB-Statenlid verspreidt nepverhaal wolvenaanval: 'Kreeg het doorgestuurd'
Dat laat de gemeente in een reactie aan Omroep Brabant weten. "Bij ons is niets bekend over onderstaand voorval."
'Nepbericht'
De gemeente heeft inmiddels een oproep op haar website geplaatst met daarin de vraag om het verhaal niet te delen om 'onrust te voorkomen'. "Burgemeester Judith Keijzers-Verschelling heeft onderstaande oproep dan ook niet gedaan. Wij vermoeden dat het om een nepbericht gaat", aldus een woordvoerder.
Ook Staatsbosbeheer wordt aangehaald in de post, maar zegt ook van niets te weten.
'Van ander Statenlid doorgestuurd'
Van Dommelen zegt zelf van tevoren niet te hebben geweten dat het verhaal onjuist is. "Ik kreeg het van een ander Statenlid doorgestuurd. Ik wist niet dat het niet klopte."
Op navraag van Omroep Brabant geeft de BBB'er aan het bericht te hebben verwijderd.