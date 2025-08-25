Festivalpodium door brand verwoest: twee verdachten van 19 opgepakt

Twee 19-jarige mannen uit Den Bosch zijn opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij drie branden in hun woonplaats. Het gaat onder meer om een brand bij het podium van festival Legends at the Lake aan de Oosterplasweg. Niemand raakte gewond bij de brandstichtingen, wel is er voor honderdduizendend euro's aan schade.

De brand bij het festivalpodium aan de Oosterplas werd op 31 mei midden in de nacht ontdekt. Het hele podium werd verwoest. De organisator schatte de schade destijds tussen de 80.000 en 100.000 euro.

De politie ging er in eerste instantie vanuit dat deze brand niet was aangestoken, maar kreeg later toch aanwijzingen die erop duidden dat er toch sprake was van opzet. Bij het onderzoek kwamen uiteindelijk twee 19-jarige verdachten in beeld.

Twee andere branden

Het tweetal wordt ook verdacht van twee andere branden. Zo ging een uur na de podiumbrand een scooter in vlammen op.

En in de nacht van 22 september 2024 brak er brand uit in een loods in de wijk Empel. In de loods lagen tonnen die werden gebruikt door een watersportvereniging. Volgens de politie was de schade aan deze loods enorm. Binnen lagen geen waardevolle spullen, maar boten en afdekzeilen die in de buurt lagen, raakten beschadigd.

De twee Bosschenaren zijn maandag in hun eigen huis aangehouden en zitten nog vast.