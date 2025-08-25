Man uit Den Bosch (32) opgepakt voor reeks plofkraken in Oostenrijk

In Oostenrijk zijn vier mensen opgepakt na een aantal plofkraken op geldautomaten. Drie van hen komen uit Nederland, onder wie een man van 32 uit Den Bosch. De twee andere Nederlandse verdachten zijn een een 28-jarige Amsterdammer en een 25-jarige vrouw uit Hoofddorp. De drie zouden hulp hebben gekregen van Duitse handlangers.

Na de aanhouding van de verdachten zijn hun woningen in Nederland doorzocht. Daar zijn twee auto's, munitie, 16.500 euro contant geld, gps-trackers en 'ander bewijsmateriaal' in beslag genomen, zo melden het Openbaar Ministerie in Oostenrijk en de Europese politiedienst Europol. De resultaten van de operatie van vorige week zijn maandag naar buiten gebracht. Het onderzoek is volgens de politie nog in volle gang.

Gestolen auto

De zaak kwam vorig jaar september aan het rollen toen rechercheurs van de politie Oost-Brabant een auto zagen die als gestolen stond geregistreerd. Het ging om aan Audi RS6. Na onderzoek kwam de politie uit bij de in Oostenrijk aangehouden mannelijke verdachten. Dat deelden de Brabantse rechercheurs met de collega's in Oostenrijk.

Over de aanhoudingen werd een persconferentie gegeven (foto: Europol).

'Bijzonder roekeloos'

Oostenrijk kampt sinds enige tijd met een reeks explosies bij bankfilialen en pinautomaten, net als Nederland en Duitsland eerder. Volgens Oostenrijk zijn de daders 'bijzonder roekeloos' en is hun werkwijze 'heel gevaarlijk voor derden'. De recentste plofkraak was vorige week dinsdag in het dorp Hofkirchen im Traunkreis, ten zuiden van de stad Linz. Enkele uren later werden de vier verdachten gearresteerd, na een klopjacht door speciale eenheden. Twee van hen zouden betrokken zijn geweest bij de explosies zelf, de twee anderen zouden hebben geholpen. Het is nog niet duidelijk van welke andere plofkraken zij verdacht worden. Volgens de Oostenrijkse autoriteiten zijn nu in totaal 42 mensen in beeld voor de reeks plofkraken. Negentien van hen zijn gearresteerd. In totaal 26 gebouwen zijn doorzocht, waaronder tien in Nederland.