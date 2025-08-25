Docent Koen al na één dag ontslagen: 'Scholen lijken op fabrieken'

Geen huiswerk, geen stapels boeken en geen verschil tussen vmbo, havo of vwo. Dat is het idee van docent Koen van der Hagen. Hij wil het middelbare onderwijs helemaal anders maken met zijn eigen nog op te richten school: Flux College in Den Bosch. Maar zijn visie leverde hem wel problemen op: vorige week werd hij ontslagen bij de school waar hij net één dag werkte als docent.

'Scholen lijken op fabrieken waar kinderen worden opgeleid tot uitvoerders' en 'leerlingen worden afgestompt'. Die uitspraken van docent Koen, gedaan in een interview met het Brabants Dagblad, zorgden vorige week voor flink wat ophef. Koen was al aangenomen bij het Rodenborch College in Rosmalen toen hij het interview gaf.

"Absoluut niet mijn bedoeling."

Hij werkte uiteindelijk pas één dag op de school en werd daarna ontslagen vanwege zijn uitspraken in de krant. “Helaas werden mijn uitspraken verkeerd opgevat. Dat was absoluut niet mijn bedoeling”, zegt Koen tegen Dtv Nieuws. De school bevestigt dat de docent is ontslagen naar aanleiding van de eerdere uitspraken in het Brabants Dagblad. Rector Marjo van IJzendoorn snapt dat de uitspraken vragen oproepen, maar wil niet ingaan op het ontslag. Koen werkt al ruim twintig jaar als docent gym en creatieve vakken op verschillende scholen. Hij ziet dat steeds meer leerlingen moeite hebben met het traditionele lesmodel. “Ik bedoelde dat het huidige systeem gewoon niet bij alle kinderen past. Ze moeten acht uur per dag stilzitten, uit boeken leren, huiswerk en toetsen maken. Daardoor komen kinderen regelmatig thuis te zitten omdat het te lastig voor hen.”

“Ik wil dat ieder kind kan leren op de manier die bij hem past.”

Van der Hagen vervolgt: "Begrijp me niet verkeerd. Het huidige onderwijssysteem is voor een heel grote groep passend en goed, maar voor een aanzienlijk deel van de leerlingen niet. Ik wil dat ieder kind kan leren op een manier die bij hem of haar past. Er bestaan al mooie initiatieven, en die zou ik graag naar Den Bosch willen halen." Zelf weet Koen uit ervaring hoe fijn het kan zijn als er ook andere onderwijsvormen zijn. “Ik paste als kind ook niet in ’het systeem’. Uit boeken leren lukte me niet. Alles wat ik heb geleerd, heb ik ontdekt door te proberen en fouten te maken. Dat gun ik andere leerlingen ook.”

“Ze halen een diploma zonder vier jaar in de boeken te zitten.”

Daarom wil Koen het Flux College oprichten, waar leerlingen van vmbo tot vwo samen één klas vormen. De focus ligt op leren door te doen: geen huiswerk of stapels boeken maar praktijklessen. Koen hoopt dat verschillende bedrijven zich willen vestigen in het schoolgebouw. “Van repaircafés en fietsenwinkels tot koffietentjes en een kinderdagverblijf, waar leerlingen de bedrijven kunnen ondersteunen en levensechte ervaringen opdoen. De bedrijven krijgen extra handjes, dus het is een wisselwerking”, zegt de ex-docent. Het onderwijs duurt vier jaar: drie jaar praktijkervaring en één jaar voorbereiding op de schoolexamens. “Zo halen leerlingen gewoon een diploma, net als op andere scholen. Alleen doen ze dat zonder vier jaar lang in de boeken te zitten. Door de praktijkervaring hebben ze genoeg zelfvertrouwen om in het laatste jaar met enkel examentrainingen klaar te worden gestoomd.” Koen hoopt dat leerlingen gerichter keuzes maken voor hun vervolgopleiding of werk. “Ze weten door hun praktijkervaring beter waar ze goed in zijn of wat ze leuk vinden om te doen.”

“Je helpt een kind dat dit onderwijs hard nodig heet.”