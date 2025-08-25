Rick deelt gratis knuffels uit op straat: 'Elke keer best spannend'

De 28-jarige Rick uit Den Bosch wil graag dat we wat meer met elkaar in verbinding komen. Hij is daarom met een opvallende actie gestart. In een drukke winkelstraat in Utrecht houdt hij een kartonnen bord omhoog, met daarop de tekst: 'Free hugs!'. Iedereen die wil mag met hem knuffelen, gratis.

In de winkelstraat krioelt het van de mensen. Jong, oud, lang, kort. Eén ding hebben ze vaak gemeen: haast. En dat is precies wat Rick inspireerde om gratis knuffels uit te gaan delen op straat. "Het gaat mij echt om een stuk verbinding", vertelt de Bosschenaar aan RTV Utrecht. Hij is speciaal naar Utrecht afgereisd voor deze actie. Het begon allemaal met een andere spontane actie. Rick wilde kijken hoeveel mensen hij een high five zou kunnen geven op een dag. "Gewoon om wat meer connectie aan te gaan", legt hij uit. Het was een groot succes.

"Het is een kwestie van gewoon gaan staan."

Rick zag dat het mensen vrolijk maakte. Dat smaakte dus naar meer. En zo besloot hij die high fives te veranderen in knuffels. "Ik liep gewoon een winkel in, vroeg of ik een stuk karton mocht lenen en een stift." Hij laat zijn zelfgemaakte bord zien. Daarop staat de tekst 'Free hugs' (gratis knuffels). "En dan is het een kwestie van gewoon gaan staan."

"Ik vind het elke keer best spannend."

Pleinvrees moet je in ieder geval niet hebben. "Ongemakkelijk is het zeker", vertelt Rick. "Ik vind het elke keer best spannend. Daar moet je even doorheen." Van tevoren denk je misschien: wie zit er nou te wachten op knuffels van een vreemde? Maar dat zijn er misschien meer dan je denkt. In het halfuur dat Rick zijn bord omhoog houdt, komen zo'n twintig mensen op hem af voor een gratis knuffel. "Het gaat me eigenlijk niet om hoeveel mensen er komen. Het gaat me meer om de momenten", zegt hij. Die momenten zijn er zeker. Sommige voorbijgangers lopen voorbij, maar een aantal loopt steevast op Rick af. "Hier word je toch vrolijk van?", reageert een vrouw. "Een gratis knuffel doet niemand pijn", zegt een andere man. "Of ik er zelf ook een nodig had? Eigenlijk wel, ja!"