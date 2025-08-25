Bij deze deelkast leen je geen boek, maar een speeltje voor je hond

Geen kastje vol met boeken, maar met speeltjes, riempjes en snoepjes voor je hond. In de Helmondse wijk Brandevoort staat sinds kort een deelkast voor viervoeters. Het idee komt van buurtbewoner Laura van de Westerlo die daarmee een positieve bijdrage hoopt te leveren in de wijk. "Soms liggen er ook halsbanden en riemen in. Dan denk ik dat die van baasjes zijn die geen hond meer hebben."

Het idee achter de deelkast voor hondenspulletjes is bijna hetzelfde als de populaire variant waarbij je een boek kunt meenemen of achter kunt laten. “Ik vind het vooral leuk als het kastje gebruikt wordt. Het draait om het delen, laat iets liggen voor de rest”, vertelt Laura tegenover Dit is Helmond.

"Het past in onze wijk."

Laura hoopt met de Dog Library een positieve bijdrage te leveren aan de wijk. “Het is iets leuks voor de honden én baasjes in de buurt. Daarnaast is het ook een stukje sociaal, je deelt het met elkaar”, zegt Laura. “Soms liggen er ook halsbanden en riemen in, dan denk ik dat het van baasjes zijn die geen hond meer hebben. Je geeft de spullen dan een tweede leven.”

De hondendeelkast is niet helemaal nieuw. “Ik zat een tijd geleden te scrollen op Pinterest en daar zag ik het voorbij komen”, vertelt Laura. “Ik ben gek op honden en ik vind het heel leuk om creatief bezig te zijn." "Het enige probleem: ik ben niet heel handig met bouwen. Gelukkig is mijn buurman dat wel.” Samen hebben ze de kast in één avond gebouwd. “Iedereen in de buurt en op Facebook reageert heel positief op het kastje. Het past in onze wijk.”

