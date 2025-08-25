Bij deze deelkast leen je geen boek, maar een speeltje voor je hond
Het idee achter de deelkast voor hondenspulletjes is bijna hetzelfde als de populaire variant waarbij je een boek kunt meenemen of achter kunt laten. “Ik vind het vooral leuk als het kastje gebruikt wordt. Het draait om het delen, laat iets liggen voor de rest”, vertelt Laura tegenover Dit is Helmond.
"Het past in onze wijk."
Laura hoopt met de Dog Library een positieve bijdrage te leveren aan de wijk. “Het is iets leuks voor de honden én baasjes in de buurt. Daarnaast is het ook een stukje sociaal, je deelt het met elkaar”, zegt Laura. “Soms liggen er ook halsbanden en riemen in, dan denk ik dat het van baasjes zijn die geen hond meer hebben. Je geeft de spullen dan een tweede leven.”
De hondendeelkast is niet helemaal nieuw. “Ik zat een tijd geleden te scrollen op Pinterest en daar zag ik het voorbij komen”, vertelt Laura. “Ik ben gek op honden en ik vind het heel leuk om creatief bezig te zijn."
"Het enige probleem: ik ben niet heel handig met bouwen. Gelukkig is mijn buurman dat wel.” Samen hebben ze de kast in één avond gebouwd. “Iedereen in de buurt en op Facebook reageert heel positief op het kastje. Het past in onze wijk.”
"Dat is jammer want je wilt vertrouwen hebben."
Het kastje heeft volgens Laura inmiddels al meerdere honden en hun baasjes blij gemaakt. Toch kent het initiatief ook tegenslag. “Laatst kwam ik ’s avonds thuis en zag ik dat de kast helemaal leeggehaald was”, vertelt Laura.
“Dat is jammer want je wilt vertrouwen hebben. Maar ik troost mezelf met het idee dat er ergens een hondje is dat nu heel veel nieuwe speeltjes en snoepjes heeft.”
Overigens heet de hondendeelkast officieel Dog Library. “Er wonen hier ook internationals”, legt Laura uit. “Zo is het meteen duidelijk. En ‘hondenbibliotheek’, dat is veel te lang om op het kastje te schrijven.”