Daniël gelooft zijn ogen niet als hij in zijn auto stapt: stuur weg
Er was zaterdag aan de buitenkant van Daniëls auto niks te zien. De deuren zaten volgens hem gewoon op slot. "Het viel ons wel op dat alle spullen uit het middenconsole ineens op de bijrijdersstoel lagen", vertelt hij. "Mijn vriendin en ik keken elkaar meteen aan met de vraag: ‘Heb jij de auto nou niet netjes achtergelaten?’"
Het stel deelt de auto en heeft afspraken over hoe ze de auto voor de ander achterlaten. "Ik dacht eerst dat ze vrijdagavond nog wat uit de auto had gepakt en de spullen niet had opgeruimd", vertelt Daniël. "Toen ik mijn sleutel in het slot wilde steken zag ik pas dat het autostuur weg was."
Daniël belde de politie en deed dezelfde dag nog aangifte. "Maar eerst heb ik een rondje gelopen door de wijk om te kijken of er bij meer auto's was ingebroken." En wat bleek? Er was bij een auto van hetzelfde merk iets verderop ook ingebroken. "Daar waren de dieven er ook met het stuur en de airbag vandoor gegaan."
Daniël plaatste een bericht op Facebook om te kijken of er meer mensen in de wijk Brouwhuis waren bestolen. Al snel hoorde hij dat er die nacht bij meerdere auto's was ingebroken: "Ik heb al van drie andere mensen gehoord dat er is ingebroken of dat het geprobeerd is." Ingrid reageerde op het bericht van Daniël, ook in haar auto werd ingebroken. Ze doet een oproep aan buurtbewoners die misschien camerabeelden hebben om zich bij haar te melden.
"De cameradeurbel heeft een storing gehad, dat is wel heel toevallig."
Daniël vindt het erg vervelend dat hij zijn auto nu niet kan gebruiken, maar meer zorgen maakt hij zich over zijn deurbelcamera. Want die heeft precies op het moment van de inbraak een storing gehad, waardoor de inbraak niet op beeld is vastgelegd. "Eerst dacht ik dat het toeval was, maar bij een van de andere inbraken heeft de cameradeurbel het ook niet gedaan, terwijl die normaal alles vastlegt. Het zou mij niks verbazen als de dief hier iets mee te maken heeft gehad. Er zijn op mijn wifi-router ook allemaal meldingen binnengekomen die ik nog nooit eerder heb ontvangen."
De politie laat weten dat de manier van inbreken, zonder braakschade of zonder dat het alarm afgaat, niet nieuw voor hen is. "We zien het regelmatig. Vaak gebeurt dit bij auto’s met keyless entry (red. een systeem waarbij de auto automatisch van het slot springt zodra je in de buurt van je auto komt en de auto je sleutel 'ziet'). Daders hebben een apparaat dat het keyless entry-signaal opvangt en doorgeeft. Er gaat geen alarm af, ze hoeven niets open te breken, maar krijgen zo eenvoudig toegang tot je auto."
Vervolgens strippen ze de auto, nemen ze het navigatiesysteem, het stuur en zelfs complete dashboards mee. "Binnen 1 à 2 minuten zijn ze klaar met als gevolg veel (financiële) schade voor de eigenaar en/of verzekering." Volgens de politie slaan de dieven vaak meerdere keren toe in een bepaalde plaats om daarna ergens anders verder te gaan. De onderdelen worden in het buitenland verhandeld.