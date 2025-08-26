Daniël gelooft zijn ogen niet als hij in zijn auto stapt: stuur weg

Daniël Giessenburg uit Helmond keek dit weekend vreemd op toen hij in zijn auto wilde stappen om naar de markt te rijden: het stuur van zijn auto bleek gestolen. "Er waren geen braaksporen, dus ik had pas door dat er was ingebroken toen ik geen stuur voor me zag", vertelt hij dinsdag. En wat bleek na wat speurwerk in de buurt, Daniël is niet de enige die wat mist in zijn auto.

Er was zaterdag aan de buitenkant van Daniëls auto niks te zien. De deuren zaten volgens hem gewoon op slot. "Het viel ons wel op dat alle spullen uit het middenconsole ineens op de bijrijdersstoel lagen", vertelt hij. "Mijn vriendin en ik keken elkaar meteen aan met de vraag: ‘Heb jij de auto nou niet netjes achtergelaten?’" Het stel deelt de auto en heeft afspraken over hoe ze de auto voor de ander achterlaten. "Ik dacht eerst dat ze vrijdagavond nog wat uit de auto had gepakt en de spullen niet had opgeruimd", vertelt Daniël. "Toen ik mijn sleutel in het slot wilde steken zag ik pas dat het autostuur weg was."

Daniël belde de politie en deed dezelfde dag nog aangifte. "Maar eerst heb ik een rondje gelopen door de wijk om te kijken of er bij meer auto's was ingebroken." En wat bleek? Er was bij een auto van hetzelfde merk iets verderop ook ingebroken. "Daar waren de dieven er ook met het stuur en de airbag vandoor gegaan." Daniël plaatste een bericht op Facebook om te kijken of er meer mensen in de wijk Brouwhuis waren bestolen. Al snel hoorde hij dat er die nacht bij meerdere auto's was ingebroken: "Ik heb al van drie andere mensen gehoord dat er is ingebroken of dat het geprobeerd is." Ingrid reageerde op het bericht van Daniël, ook in haar auto werd ingebroken. Ze doet een oproep aan buurtbewoners die misschien camerabeelden hebben om zich bij haar te melden.

"De cameradeurbel heeft een storing gehad, dat is wel heel toevallig."