Politie denkt dat dakdekkersbus in brand is gestoken

De politie vermoedt dat de brand die zondagavond een bus van een Bossche dakdekker in Nuland vernielde, is aangestoken. Het busje brandde volledig uit. Volgens getuigen reed net na de brand een donkere auto weg.

De bus stond geparkeerd op de parkeerplaats van voetbalvereniging Nulandia aan de Duyn en Daelseweg in Nuland. Zondagavond rond half zeven brak er brand uit bij de bus. De rook was van ver te zien.

De politie laat maandag weten dat er na onderzoek 'vermoedelijk' sprake is van brandstichting.

Dakdekkersoorlog

Het busje is van een dakdekker uit Den Bosch. Voertuigen van dakdekkers in Den Bosch waren het afgelopen jaar vaker doelwit van explosies en brandstichtingen. In zeven maanden tijd vonden er 25 aanslagen plaats.

Volgens de politie wordt elk incident individueel onderzocht en wordt waar nodig gekeken naar verbanden met andere zaken. Het lijkt er voor nu niet op dat de brand van zondag verband houdt met de dakdekkersoorlog. "Voor nu is er geen reden om verband te leggen met eerdere zaken", laat de woordvoerder weten.