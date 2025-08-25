GroenLinks-raadslid weg na kritiek op benoeming Onno Hoes

De Tilburgse fractie van GroenLinks beëindigt de samenwerking met raadslid Nermin Agovic per direct, laat de partij maandag weten. Vorige week sprak Agovic zich in de media uit over het aantreden van Onno Hoes als waarnemend burgemeester van Tilburg. Volgens de politieke partij zou Agovic 'werkafspraken niet zijn nagekomen'.

Het is volgens de partij een noodzakelijke keuze om de samenwerking te beëindigen, omdat er na een gesprek met Agovic te weinig vertrouwen is.

De afgelopen tijd zou er duidelijk zijn geworden dat er niet meer genoeg draagkracht is voor een samenwerking met Nermin Agovic. "Dit besluit is het gevolg van een opstapeling van situaties over een langere periode waarbij gemaakte afspraken niet zijn nagekomen", schrijft GroenLinks Tilburg in een verklaring.

Kritisch op aantreden Onno Hoes

"De trigger voor de breuk zijn mijn interviews in het Brabants Dagblad en Omroep Tilburg, waarin ik kritisch was op de benoeming van Onno Hoes als waarnemend burgemeester", staat er in een bericht van Agovic op Instagram.

Vorige week sprak Agovic zich in de media uit over de benoeming van Onno Hoes als waarnemend burgemeester van Tilburg. Hij liet weten 'allesbehalve blij te zijn' en verwees in zijn bericht naar eerdere uitspraken van Onno Hoes over de oorlog in Gaza. Volgens Agovic 'kan je in tijden van polarisatie niet iemand als burgemeester benoemen die het opkomen voor Gaza gelijkstelt aan het steunen van terrorisme'.

Toekomst

"Het bestuur heeft er bij Nermin op aangedrongen om zijn zetel ter beschikking te stellen, conform de afspraken die daarover bij aanvang van de raadsperiode zijn gemaakt", laat bestuursvoorzitter GroenLinks Hans Harbers weten.

Agovic wilde daar niet aan meewerken en zal werkzaam blijven als raadslid, alleen niet meer in samenwerking met GroenLinks Tilburg. "Ik zal de komende tijd mijn volksvertegenwoordigende rol blijven vervullen op de thema's antidiscriminatie, veiligheid, asiel en migratie. Net zoals ik dat de afgelopen 3,5 jaar heb gedaan: met veel passie, alleen nu met 9 zetels minder."