Regels telers aangescherpt: niet meer beregenen met sloot- en beekwater

Telers van fruit, groente, bomen, bloemen en planten in het oosten van Brabant mogen vanaf dinsdag geen water meer gebruiken uit sloten en beken. Door het uitblijven van regen en de verslechterde kwaliteit van het water in sloten en beken scherpt Waterschap Aa en Maas de regels aan. Ook mogen boeren water niet langer vasthouden door het waterpeil kunstmatig te verhogen.

Het waterschap kwam twee maanden geleden al met een verbod op het beregenen van akkers met slootwater en het besproeien van tuinen en sportvelden. Het onttrekkingsverbod is nu aangescherpt om de waterstanden op peil te houden. Sloot- en beekwater mag nog wel worden gebruikt om vee te laten drinken en om branden te blussen.

De regels gelden voor de districten Beneden Aa, Boven Aa en Raam, een gebied tussen Den Bosch, Cuijk en Someren. In het poldergebied Hertogswetering gelden de nieuwe regels niet omdat het waterpeil daar met meer aanvoermogelijkheden vanuit de Maas makkelijker te sturen blijft.

Onttrekkingsverbod

In droge jaren wordt vaker een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater ingesteld. “Door dat te doen, hopen we dat er zo lang mogelijk voldoende water beschikbaar is voor de sloot of beek”, stelt waterschap Aa en Maas. “Als de waterstand en afvoer laag is, gaat de waterkwaliteit achteruit, omdat het water door de hoge temperatuur warmer wordt. Hierdoor zit er minder zuurstof in het water en dat is dodelijk voor planten en dieren.” Daarnaast kan er door een lage waterstand schade aan oevers en kades ontstaan.

Na een langere periode met veel regen kan het verbod weer worden ingetrokken. Telers en boeren die zich er niet aan houden, lopen het risico een boete te krijgen.