Vier jongeren negeren gebiedsverbod in Den Bosch: vervolging volgt

Vier jongeren met een gebiedsverbod voor de binnenstad van Den Bosch hebben zich daar niet aan gehouden .Zij worden nu strafrechtelijk vervolgd. Volgens burgemeester Jack Mikkers is dat hard nodig zodat Bosschenaren weer veilig over straat kunnen.

Het gaat om jongeren die verantwoordelijk zijn voor meerdere geweldsincidenten in de binnenstad. Zij behoren tot een overlastgevende groep van zo'n dertig jongeren van Syrische afkomst tussen de 15 en 21 jaar oud. Van de vier die zich ongewenst in de binnenstad vertoonden zijn er twee minderjarig. "Ze worden voorgeleid bij het Openbaar Ministerie", vertelt burgemeester Jack Mikkers aan Dtv Nieuws.

"Zij beïnvloeden het beeld dat mensen hebben van vluchtelingen", vervolgt hij. "Aan de andere kant vind ik dat het gedrag hard aangepakt moet worden. Je misdraagt je in de Nederlandse samenleving, dus moet je ook de consequenties dragen van dat gedrag."

Ook preventief optreden

Via snelrecht wordt er nu gekeken wat nodig is. "Dat kan zijn verdere gedragsaanwijzigingen of een aantekening in hun dossier. Het OM is een krachtige partner in het traject. Samen kijken we hoe we deze groep zo snel mogelijk in de kiem kunnen smoren, zodat mensen in Den Bosch weer veilig kunnen leven."

De burgemeester wil ook dat er preventief wordt opgetreden tegen de overlast. "We hebben afspraken gemaakt met alle ouders en voogden van de jongeren. We kijken op welk moment we perspectief kunnen bieden. Maar laat ik helder zijn: de strafbare gedraging moet hard aangepakt worden. De jongeren zelf wil ik wel als mens blijven behandelen. Als we ze op een ander spoor kunnen brengen, staan we daar ook voor open om dat op te pakken."