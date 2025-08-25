Zwembadhaan Sjakie heeft nieuw huisje: 'Omringd door elf chickies'

Zwembadhaan Sjakie werd in korte tijd de lieveling van zwemmers in buitenbad de Bosselaar in Zevenbergen. De haan was sinds april een vaste bewoner van het zwembad. Omdat het einde van het zwemseizoen in zicht komt, moest hij op zoek naar een nieuw huisje. En dat heeft de haan nu gevonden. Hij leeft voortaan tussen de chickies, is te zien op zijn Instagrampagina.

Aan het begin van het zwembadseizoen was Sjakie er ineens bij het zwembad in Zevenbergen. Toen werd hij nog gezelschap gehouden door één kippetje, maar dat vloog weg en Sjakie bleef over. Het zwembadpersoneel deed een oproep om de eigenaar van de sierhaan te vinden, maar niemand meldde zich.

Sjakie leefde ondertussen op het zwembadterrein en werd verzorgd door het personeel en de badgasten. Zo kreeg hij regelmatig wat chips van kinderen en voerden de medewerkers hem graan.

"Sjakie zoekt een kippenparadijs"

Vorige week dinsdag deed het zwembadteam een oproep op Facebook. "Sjakie zoekt een kippenparadijs", stond bovenaan het bericht. Omdat het zwembadseizoen bijna voorbij is, er een hondenplons aankomt en het personeel straks niet meer dagelijks bij het zwembad is, zoekt hij een nieuw huis.

"Er lopen gelijk 11 chicka's om mij heen"

Sjakie viel in de smaak. Er kwamen tientallen reacties op het bericht. Afgelopen zaterdag is hij verhuisd. Op zijn Instagramprofiel is een foto te zien waarop hij omringd wordt door hennetjes. "Net gearriveerd op mijn nieuwe plekje. Voor nu een tijdelijk onderkomen, maar wel gelijk 11 chicka's die om mij heen lopen en gelijk verwend met heerlijke meelwormen", staat er bij het bericht. De nieuwe baasjes geven op zijn profiel een kijkje in zijn leven en houden zo iedereen die fan is op de hoogte. Het zwembad schrijft 'de babyfoto's wel te zien zullen verschijnen' als het zover is.

Wachten op privacy instellingen...