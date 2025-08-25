Nepverhaal van BBB-statenlid en Wilders naar Efteling: dit gebeurde vandaag

Van Geert Wilders in de Droomvlucht tot een nepverhaal over een wolvenaanval: dit zijn de vijf verhalen van maandag die je gelezen moet hebben.

Geert Wilders bracht samen met tien fans en een uitgebreid beveiligingsteam een bezoek aan de Efteling. Hij werd tijdens zijn bezoek uitgescholden maar dat weerhield hem er niet van om met zijn genodigden te genieten van onder meer zijn favoriete attractie Droomvlucht. Het pretpark stond professionele opnames niet toe, maar foto's maken met een telefoon was wel toegestaan. Lees hier het hele verhaal:

BBB-Statenlid Johan van Dommelen heeft op Facebook een nepverhaal gedeeld over een wolvenaanval op de Oirschotse Heide. Het bericht beschreef een niet-bestaande aanval op een 14-jarige jongen en bevatte een vals citaat van de burgemeester. De gemeente Oirschot ontkent het hele verhaal. Van Dommelen heeft het bericht inmiddels verwijderd. Hier lees je meer:

Gemeenten in Brabant hanteren verschillende tarieven voor het ophalen van weggehaalde fietsen. In Oosterhout en Best betaal je het meest: 30 euro. Andere gemeenten vragen tussen de 15 en 25 euro, terwijl sommige gemeenten de service gratis aanbieden. Lees hier verder:

Twee Nederlandse Chinook-helikopters helpen deze week bij het bestrijden van natuurbranden in Spanje. De transporthelikopters hebben al meer dan 1,8 miljoen liter water gedumpt in 242 drops. Het team van zestig militairen blijft waarschijnlijk tot maandag actief. Hier lees je het hele verhaal:

