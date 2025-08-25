Rijscholen willen alleen nog rijles in automaat: 'Meegaan met ontwikkeling'

Steeds meer nieuwe auto’s in Nederland zijn automaat. Brancheorganisatie BOVAG Rijscholen wil daarom dat toekomstige bestuurders hun rijlessen en examens voortaan in een automaat volgen. “Verschillende automerken bouwen niet eens schakelauto's meer”, vertelt Arno Smits, voorzitter van BOVAG Rijscholen en eigenaar van rijschool Smits in Oss, maandag in radioprogramma Afslag Zuid.

Uit cijfers van BOVAG blijkt dat ruim zeventig procent van de nieuwe auto’s dit jaar een automaat is. "We zitten midden in een grote verandering", zegt Smits. "Steeds meer mensen stappen af van handgeschakelde auto's. We moeten als rijscholen mee in die ontwikkeling."

Hij vindt dat we goed naar de toekomst moeten kijken. "Verschillende automerken bouwen niet eens schakelwagens meer en ook in de verhuurbranche zie je ze steeds minder." Daarom wil hij dat jongeren meteen in een automaat leren rijden.



Meer aandacht bij het verkeer

Een van de voordelen van lessen in een automaat is dat je je aandacht veel beter bij het verkeer kan houden. "Leerlingen hebben het in een handgeschakelde auto heel druk tijdens hun rijlessen. Ze moeten situaties inschatten en tegelijkertijd zorgen dat de koppeling werkt, optrekken en doorschakelen. Met een automaat hoef je alleen de rem los te laten en gedoseerd gas te geven. Hierdoor heb je uiteindelijk minder rijlessen nodig en is het dus ook goedkoper."

Wie na het halen van een automaat rijbewijs tóch een handgeschakeld rijbewijs wil, kan daarna alsnog zes tot tien uur rijles nemen. "Je krijgt dan van instructeurs een certificaat waarmee je ook in een schakelauto mag rijden", zegt Smits.

In Duitsland is een vergelijkbare stap al enkele jaren geleden succesvol doorgevoerd, weet Smits. “Wij moeten als branche ook snel aanhaken. Anders rijden er straks alleen maar automaatauto's rond, terwijl leerlingen nog steeds lessen in een schakelwagen die niet meer geproduceerd wordt."

Smits hoopt dat de overheid snel besluit over de plannen van BOVAG. "Dan kunnen rijschoolhouders hier rekening mee houden bij het kopen van nieuwe auto's. Het zou zonde zijn als zij nu nog schakelauto’s aanschaffen, terwijl straks volledig wordt overgestapt op automaten."