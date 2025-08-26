Navigatie overslaan
Auto botst tegen boom, bestuurder zwaargewond

Vandaag om 07:12 • Aangepast vandaag om 08:31
Een bestuurder van een auto is maandagnacht in Hoeven zwaargewond geraakt bij een botsing tegen een boom. De wagen, waarin alleen een vrouwelijke bestuurder zat, vloog op de Roosendaalseweg uit de bocht.
Profielfoto van Leon Kersten
Geschreven door
Leon Kersten

Er landde een traumahelikopter in de buurt van het ongeval om het slachtoffer te helpen. De vrouw is onder begeleiding van een trauma-arts in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De precieze oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.

