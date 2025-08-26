Auto botst tegen boom, bestuurder zwaargewond

Een bestuurder van een auto is maandagnacht in Hoeven zwaargewond geraakt bij een botsing tegen een boom. De wagen, waarin alleen een vrouwelijke bestuurder zat, vloog op de Roosendaalseweg uit de bocht.

Er landde een traumahelikopter in de buurt van het ongeval om het slachtoffer te helpen. De vrouw is onder begeleiding van een trauma-arts in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De precieze oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.