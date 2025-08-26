Navigatie overslaan
VIDEO

Auto uitgebrand, brandstichting niet uitgesloten

Vandaag om 07:29 • Aangepast vandaag om 08:49
nl
Een geparkeerde auto is maandagavond volledig uitgebrand aan de Verdistraat in Oss. De politie sluit brandstichting niet uit.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

De brandweer uit Oss werd opgeroepen om het vuur te blussen. Volgens buurtbewoners was er voorafgaand aan de brand een harde knal te horen.

De brand trok veel bekijks van omwonenden. Door de brand was de weg tijdelijk deels afgesloten. De politie onderzoekt de brand nog.

Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!