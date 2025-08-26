Auto uitgebrand, brandstichting niet uitgesloten

Een geparkeerde auto is maandagavond volledig uitgebrand aan de Verdistraat in Oss. De politie sluit brandstichting niet uit.

De brandweer uit Oss werd opgeroepen om het vuur te blussen. Volgens buurtbewoners was er voorafgaand aan de brand een harde knal te horen.

De brand trok veel bekijks van omwonenden. Door de brand was de weg tijdelijk deels afgesloten. De politie onderzoekt de brand nog.