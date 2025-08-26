Geen geld voor maandverband: kastje van Petra biedt hulp
In onze provincie zijn er 420 plekken waar je gratis maandverband of tampons kunt ophalen. Dit bij buurthuizen, bibliotheken, lokale armoedehulporganisaties en scholen. Daarnaast zie je steeds meer weggeefkastjes bij mensen thuis: de Menstruatie Productenuitgiftepunten, zoals bij Petra Bergmans in Dongen. “Ik merkte dat er heel veel armoede in Dongen is en dat mensen hun maandverband niet kunnen kopen”, vertelt ze. “Toen ontstond bij mij het idee om dit kastje te maken.”
Er wordt volgens haar goed gebruik van gemaakt. “Jan en alleman komt hier, jong en oud. Ik schrik er heel erg van dat mensen hun verzorgingsmaterialen niet meer kunnen kopen. Het is schrijnend."
De impact van menstruatiearmoede kan groot zijn, ziet de Stichting Armoedefonds. “Vrouwen en meisjes gaan bijvoorbeeld niet naar school of werk, of kunnen niet gaan sporten”, legt Lotte Meerhoff van het Armoedefonds uit. “Het brengt ook schaamte en stress met zich mee. Het doet mentaal wat met je als je die producten niet kunt kopen. We horen dat meisjes zich daarom ziekmelden. Dat gun je niemand, we vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen.”
Als noodoplossing kiezen vrouwen soms voor onveilige alternatieven. “Ze dragen maandverband te lang, hergebruiken het of gebruiken oude doeken. Daarvan kun je bijvoorbeeld een urineweginfectie krijgen", zegt Lotte.
"Om de twee weken ga ik een nieuwe voorraad halen omdat de voorraadbak dan helemaal leeg is."
Het Armoedefonds krijgt ook pakketjes binnen met menstruatieproducten die mensen over hebben, als ze bijvoorbeeld niet meer menstrueren. Die spullen komen onder andere in de weggeefkast van Petra terecht. “Ik vul dit kastje elke dag aan”, zegt ze. “Om de twee weken ga ik een nieuwe voorraad halen omdat de voorraadbak dan helemaal leeg is. Er is dus heel veel behoefte aan.”
Hoewel Petra het vreselijk vindt dat er zoveel mensen in armoede leven, is ze blij dat ze op deze manier haar steentje kan bijdragen. “Het is heel belangrijk dat dit soort plekken er zijn. Ik hoop hiermee een klein beetje geluk naar andere mensen te brengen. Dat is het enige wat je kunt doen. Hoe mooi is het dat we elkaar zo een beetje kunnen helpen?”