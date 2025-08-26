Geen geld voor maandverband: kastje van Petra biedt hulp

In Nederland hebben 400.000 vrouwen niet altijd genoeg geld om maandverband of tampons te kopen. Om deze menstruatiearmoede tegen te gaan, staan er in steeds meer gemeenten Menstruatie Productenuitgiftepunten (MUP’S). Petra Bergmans in Dongen heeft zo'n kastje en ze vult het elke dag aan.

In onze provincie zijn er 420 plekken waar je gratis maandverband of tampons kunt ophalen. Dit bij buurthuizen, bibliotheken, lokale armoedehulporganisaties en scholen. Daarnaast zie je steeds meer weggeefkastjes bij mensen thuis: de Menstruatie Productenuitgiftepunten, zoals bij Petra Bergmans in Dongen. “Ik merkte dat er heel veel armoede in Dongen is en dat mensen hun maandverband niet kunnen kopen”, vertelt ze. “Toen ontstond bij mij het idee om dit kastje te maken.”

Er wordt volgens haar goed gebruik van gemaakt. “Jan en alleman komt hier, jong en oud. Ik schrik er heel erg van dat mensen hun verzorgingsmaterialen niet meer kunnen kopen. Het is schrijnend."

De impact van menstruatiearmoede kan groot zijn, ziet de Stichting Armoedefonds. “Vrouwen en meisjes gaan bijvoorbeeld niet naar school of werk, of kunnen niet gaan sporten”, legt Lotte Meerhoff van het Armoedefonds uit. “Het brengt ook schaamte en stress met zich mee. Het doet mentaal wat met je als je die producten niet kunt kopen. We horen dat meisjes zich daarom ziekmelden. Dat gun je niemand, we vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen.”