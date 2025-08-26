Vandaag of morgen nog een duik nemen? Hier kun je beter het water niet in

Het is deze dinsdag en ook woensdag nog steeds behoorlijk warm in Brabant. Weer dus om nog even lekker een duik te nemen. Wil je dit doen in natuurwater let dan wel goed op, want niet overal in de provincie kan je veilig zwemmen. Op tien plekken wordt zwemmen zelfs afgeraden.

Het gaat om wateren in Aalst, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Lithoijen, Nieuwkuijk en Veen. Eén van de belangrijkste stoorzenders is blauwalg. Dat is een bacterie die vooral groeit in warm, stilstaand water zoals plassen en meren. Blauwalg produceert giftige stoffen en kan gevaarlijk zijn voor mensen en dieren.

Die stoffen kunnen huidirritaties, maagklachten en ademhalingsproblemen veroorzaken. Bij warm weer is de kans op blauwalg het grootst. Op deze plekken in Brabant mag je niet zwemmen vanwege blauwalg:

Badstrand Veen in Veen

Badstrand Wijksche Waard in Aalst

Badstrand Hemelrijkse Waard in Lithoijen

Recreatieplas Asterdplas in Breda

Recreatieplas Binnenschelde in Bergen op Zoom

Nieuwkuijkse Wiel in Nieuwkuijk

Daarnaast wordt zwemmen expliciet afgeraden bij vier zwemstranden in de Biesbosch. Dat komt, omdat er daar geen afgebakende zwemzones zijn. Zwemmers en bootjes delen dezelfde ruimte in het water, wat gevaarlijk kan zijn.

Het gaat om deze vier stranden:

Badstrand Gat van de Kerksloot in Drimmelen

Badstrand Noordergat van de Plomp in Drimmelen

Badstrand Rietplaat in Drimmelen

Badstrand Aakvlaai in Geertruidenberg

De gegevens zijn van officiële zwemlocaties. Hier wordt het water tijdens het zwemseizoen geregeld gecontroleerd. Alle actuele waarschuwingen zijn te lezen op de website zwemwater.nl.