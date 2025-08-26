Vandaag of morgen nog een duik nemen? Hier kun je beter het water niet in
Het gaat om wateren in Aalst, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Lithoijen, Nieuwkuijk en Veen. Eén van de belangrijkste stoorzenders is blauwalg. Dat is een bacterie die vooral groeit in warm, stilstaand water zoals plassen en meren. Blauwalg produceert giftige stoffen en kan gevaarlijk zijn voor mensen en dieren.
Die stoffen kunnen huidirritaties, maagklachten en ademhalingsproblemen veroorzaken. Bij warm weer is de kans op blauwalg het grootst. Op deze plekken in Brabant mag je niet zwemmen vanwege blauwalg:
- Badstrand Veen in Veen
- Badstrand Wijksche Waard in Aalst
- Badstrand Hemelrijkse Waard in Lithoijen
- Recreatieplas Asterdplas in Breda
- Recreatieplas Binnenschelde in Bergen op Zoom
- Nieuwkuijkse Wiel in Nieuwkuijk
Daarnaast wordt zwemmen expliciet afgeraden bij vier zwemstranden in de Biesbosch. Dat komt, omdat er daar geen afgebakende zwemzones zijn. Zwemmers en bootjes delen dezelfde ruimte in het water, wat gevaarlijk kan zijn.
Het gaat om deze vier stranden:
- Badstrand Gat van de Kerksloot in Drimmelen
- Badstrand Noordergat van de Plomp in Drimmelen
- Badstrand Rietplaat in Drimmelen
- Badstrand Aakvlaai in Geertruidenberg
De gegevens zijn van officiële zwemlocaties. Hier wordt het water tijdens het zwemseizoen geregeld gecontroleerd. Alle actuele waarschuwingen zijn te lezen op de website zwemwater.nl.