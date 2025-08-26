Populairder dan zijn eigen VVD-partijleider: dit is Ruben Brekelmans

Hij is de demissionair minister van Defensie en waarnemend minister van Buitenlandse Zaken, opperde samenwerking met de PVV en bijna een derde van de VVD-kiezers zou hem op dit moment een geschikte lijsttrekker vinden: VVD'er Ruben Brekelmans uit Oisterwijk heeft zich in enkele jaren opgewerkt naar de top van zijn partij. En in deze onrustige tijden in Den Haag is hij van alle politici misschien wel het meest zichtbaar. Maar wie is de populaire politicus op de rechterflank van de VVD?

Brekelmans (1986) groeide op in Kaatsheuvel en woont in Oisterwijk. In de zomervakantie werkte hij bij de Efteling, zo vertelde hij eerder in een campagnefilmpje op YouTube. Hij studeerde Economie aan de Tilburg University, Global Politics in London en rondde zijn studietijd af met een Master of Public Administration aan Harvard. Minister met de PVV

Je zou hem kunnen zien als degene die de deur bij de VVD van het slot haalde voor samenwerking met de PVV: de deur die later door partijleider Dilan Yesilgöz werd opengezet. Brekelmans pleitte in een opiniestuk voor samenwerking met de PVV om migratie te beperken. De samenwerking kwam er en Brekelmans maakte het in de ministerraad van dichtbij mee, totdat de PVV uit het kabinet stapte. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 32 procent van de VVD-kiezers Brekelmans een goede lijsttrekker zou vinden. Hij is daarmee populairder dan de huidige politiek leider van de VVD, Dilan Yesilgöz. Zij oogst kritiek vanwege haar, volgens critici, te harde stijl.

Hoewel de twee inhoudelijk niet ver uit elkaar liggen, toont Brekelmans zich in het debat en ook voor de camera bedachtzamer dan zijn partijleider. Hij laat zich niet verleiden tot impulsieve uitspraken, waar zijn partijleider juist om bekendstaat. Brekelmans wordt om die reden samen met Klaas Dijkhoff uit Breda vaak genoemd als een alternatief voor Yesilgöz. Dijkhoff moet regelmatig aangeven niet meer terug naar Den Haag te willen en Brekelmans zegt achter Yesilgöz te blijven staan. Wat hem betreft hoeft zij niet weg, zo bleek onlangs in het WNL-programma Goedenavond Nederland:

De populariteit van Brekelmans is waarschijnlijk voor een deel ook te danken aan zijn rol als (demissionair) minister van Defensie. Zijn portefeuille is zichtbaar als gevolg van de huidige spanningen in de wereld. Het is bovendien een van de weinige terreinen waar het kabinet nog enigszins concrete acties nam. Zij het voorlopig vooral op papier. Sinds NSC uit het kabinet stapte, is Brekelmans ook waarnemend minister van Buitenlandse Zaken. Woensdag moet in het debat in de Tweede Kamer, over de ontstane situatie in Den Haag, meer duidelijk worden over hoe de vrijgekomen ministersposten worden verdeeld. Brekelmans wil zelf het liefst minister van Defensie blijven. Toch kan het nog even duren voordat er een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken is gevonden. Tot die tijd zal Brekelmans dus nóg zichtbaarder zijn. Voor de komende verkiezingen staat Brekelmans op plek 3 van de VVD-kandidatenlijst. Eerst was dat plek 4, maar de VVD-leden hebben hem een plekje hoger op de lijst weten te krijgen. Opnieuw een bevestiging van zijn populariteit: bij de vorige verkiezingen stond hij op plek 6.