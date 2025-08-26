Populairder dan zijn eigen VVD-partijleider: dit is Ruben Brekelmans
Brekelmans (1986) groeide op in Kaatsheuvel en woont in Oisterwijk. In de zomervakantie werkte hij bij de Efteling, zo vertelde hij eerder in een campagnefilmpje op YouTube. Hij studeerde Economie aan de Tilburg University, Global Politics in London en rondde zijn studietijd af met een Master of Public Administration aan Harvard.
Minister met de PVV
Je zou hem kunnen zien als degene die de deur bij de VVD van het slot haalde voor samenwerking met de PVV: de deur die later door partijleider Dilan Yesilgöz werd opengezet. Brekelmans pleitte in een opiniestuk voor samenwerking met de PVV om migratie te beperken. De samenwerking kwam er en Brekelmans maakte het in de ministerraad van dichtbij mee, totdat de PVV uit het kabinet stapte.
Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat 32 procent van de VVD-kiezers Brekelmans een goede lijsttrekker zou vinden. Hij is daarmee populairder dan de huidige politiek leider van de VVD, Dilan Yesilgöz. Zij oogst kritiek vanwege haar, volgens critici, te harde stijl.
Hoewel de twee inhoudelijk niet ver uit elkaar liggen, toont Brekelmans zich in het debat en ook voor de camera bedachtzamer dan zijn partijleider. Hij laat zich niet verleiden tot impulsieve uitspraken, waar zijn partijleider juist om bekendstaat. Brekelmans wordt om die reden samen met Klaas Dijkhoff uit Breda vaak genoemd als een alternatief voor Yesilgöz. Dijkhoff moet regelmatig aangeven niet meer terug naar Den Haag te willen en Brekelmans zegt achter Yesilgöz te blijven staan.
Wat hem betreft hoeft zij niet weg, zo bleek onlangs in het WNL-programma Goedenavond Nederland:
De populariteit van Brekelmans is waarschijnlijk voor een deel ook te danken aan zijn rol als (demissionair) minister van Defensie. Zijn portefeuille is zichtbaar als gevolg van de huidige spanningen in de wereld. Het is bovendien een van de weinige terreinen waar het kabinet nog enigszins concrete acties nam. Zij het voorlopig vooral op papier.
Sinds NSC uit het kabinet stapte, is Brekelmans ook waarnemend minister van Buitenlandse Zaken. Woensdag moet in het debat in de Tweede Kamer, over de ontstane situatie in Den Haag, meer duidelijk worden over hoe de vrijgekomen ministersposten worden verdeeld. Brekelmans wil zelf het liefst minister van Defensie blijven. Toch kan het nog even duren voordat er een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken is gevonden. Tot die tijd zal Brekelmans dus nóg zichtbaarder zijn.
Voor de komende verkiezingen staat Brekelmans op plek 3 van de VVD-kandidatenlijst. Eerst was dat plek 4, maar de VVD-leden hebben hem een plekje hoger op de lijst weten te krijgen. Opnieuw een bevestiging van zijn populariteit: bij de vorige verkiezingen stond hij op plek 6.
Even terug in de tijd Van 2017 tot 2019 was Brekelmans politiek assistent van staatssecretaris Marc Harbers van Justitie en Veiligheid. Na het aftreden van deze staatssecretaris werkte hij op het ministerie aan een nieuw asielsysteem. En van 2020 tot maart 2021 was hij werkzaam op het ministerie van Financiën.
Na de verkiezingen in 2021 maakte hij de overstap naar de Tweede Kamer. Hij werd Kamerlid voor de VVD, de partij waarvoor hij al vanaf zijn zeventiende actief is. Eerst bij de jongerenpartij JOVD en later bij de VVD. Als Kamerlid hield Brekelmans zich vooral bezig met buitenlands beleid en migratie. Na de inval van Rusland in Oekraïne stelde hij voor om wapens te leveren en om het Europese luchtruim te sluiten voor Russische luchtvaartmaatschappijen. In 2023 ontving hij van de Oekraïense president Zelensky de Orde van Verdienste.