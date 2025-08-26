Grote uitslaande brand in huis, eerste verdieping uitgebrand

In een huis aan de Ginnekenweg in Breda is dinsdagmorgen iets na halft waalf een brand uitgebroken. De brand woedde in een woning naast café Koosie. De verdieping waarop de brand heeft gewoed is helemaal uitgebrand, meldt een 112-correspondent van Omroep Brabant.

Op het moment dat de brand uitbrak was er een schoonmaakster aan het werk in het pand. Volgens de buurman heeft zij de brand geconstateerd. Daarna werden de hulpdiensten gebeld. "Plotseling sprongen alle ramen en toen verspreiden de vlammen zich echt heel snel", vertelde de buurman.

Een omwonende rook een 'rare lucht' en besloot te gaan kijken bij het pand. "We zagen dat er rook uit de achterkant van het pand kwam. Die rook werd snel heel veel meer. Toen moesten we weg en de buren ook."

Brandhaard moeiijk te bepalen

De brandweer rukte uit met drie blusvoertuigen en een hoogwerker. Omdat de brand in een oud pand woedde, was het voor de brandweer moeilijk om een goed overzicht te krijgen en te bepalen waar de brand naartoe was verplaatst. Daarom werd er opgeschaald naar grote brand.

Er woont een gezin in het pand. Zij zijn ook eigenaren van het naastgelegen café. De moeder van het gezin was erg opgelucht, omdat haar kinderen niet thuis waren op het moment van de brand.

Controle

Om half één liet de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten dat de brand onder controle was. Brandweerlieden hebben de naastgelegen panden nog gecontroleerd op het schadelijke gas koolmonoxide.

Enkele omliggende panden hebben rookschade opgelopen. De Veiligheidsregio adviseerde omwonenden die last hadden van de rook, ramen en deuren dicht te doen en de ventilatie uit te zetten. Stichting Salvage is ingeschakeld om bewoners een eerste helpende hand te bieden.