Kinderwagen met twee kinderen aangereden, oudere vrouw rijdt door

Een kinderwagen met twee kinderen erin is dinsdagochtend in Waalre aangereden door een auto. De bestuurder van de wagen, een oudere vrouw, is na de botsing op de Dreefstraat doorgereden. De kinderen vielen uit de wagen en zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is op zoek naar een vrouw rond de tachtig jaar oud, met kort steil grijs haar en een lichtgekleurde pantalon. Ze reed in een grijze Peugeot.

Net boodschappen gedaan

De moeder met de kinderwagen kwam net terug van het boodschappen doen. De kinderwagen werd aangereden in een 30-kilometerzone. De politie heeft de automobiliste na een korte zoektocht gevonden.