Vrouw (92) die kinderwagen ramde en doorreed gevonden, wordt nu verhoord

Een kinderwagen met twee kinderen erin is dinsdagochtend in Waalre aangereden door een auto. De 92-jarige bestuurster van de wagen reed na de botsing op de Dreefstraat door. Na verspreiding van haar signalement werd ze later aangetroffen door de politie. De kinderen vielen uit de wagen en zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De politie verspreidde een Burgernetmelding om de vrouw op te sporen. Op basis van getuigen en camerabeelden is de vrouw later teruggevonden. Of ze zichzelf heeft gemeld of de politie haar heeft gevonden, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen.

De vrouw is niet aangehouden door de politie, maar wordt wel als verdachte verhoord door agenten. Waarom ze doorreed en hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

Net boodschappen gedaan

De moeder met de kinderwagen kwam net terug van boodschappen doen. De kinderwagen werd aangereden in een 30-kilometerzone.