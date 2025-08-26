Jamie Kames en Steven Kazàn gaan toch niet meer samen optreden

Jamie Kames en haar ex Steven Kazàn gaan niet meer samen optreden. Dat meldt de goochelaar dinsdag op Instagram. Kames en Kazàn traden sinds 2020 af en toe samen op. Eerder deze maand gaven ze aan dat ondanks hun breuk toch te willen voortzetten.

"Misschien heb je onlangs in het nieuws gezien dat wij na 14 jaar uit elkaar gaan. Alhoewel we in eerste instantie ons hadden voorgenomen alsnog de shows samen te spelen, hebben we helaas alsnog besloten daarvan af te zien om elkaar ruimte te geven", schrijven Kazàn en Kames nu samen. Steven zal in het vervolg de show Hoe Dan alleen gaan spelen.

Kazàn en de Eindhovense Kames waren sinds 2013 getrouwd en hebben samen een zoon. Ze kondigden hun breuk eind vorige maand aan op Instagram. Kames heeft nu een relatie met Jeffrey Erens, beter bekend als carnavalsartiest Vieze Jack.