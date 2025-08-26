Navigatie overslaan
VIDEO

Drie gewonden na ongeluk voor ingang Efteling

Vandaag om 13:58 • Aangepast vandaag om 15:04
nl
Vier auto's zijn dinsdagochtend tegen elkaar gebotst op de Europalaan in Kaatsheuvel, voor de ingang van de Efteling. Een bestuurster werd vermoedelijk onwel achter het stuur en kwam op de verkeerde weghelft terecht. Daar botste ze tegen andere auto's. Drie mensen zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
Profielfoto van Ista van Galen
Geschreven door
Ista van Galen

De vrouw reed in eerste instantie rechtdoor, maar schoot op een gegeven moment door de bosjes en reed daarna een verkeerslicht uit de grond. Vervolgens kwam ze op de verkeerde weghelft terecht. Daar botste ze tegen de andere auto's.

Drie gewonden
Drie ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. In totaal zijn drie mensen gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft ook een grootmoeder met haar kleinkind voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De schade is groot. Op de weg lagen brokstukken van de voertuigen. De auto's zijn flink beschadigd geraakt. Een takelbedrijf heeft drie voertuigen weggesleept. Een van de auto's kon weer verder rijden.

Hulp van de Efteling
Het ongeluk gebeurde voor de ingang van de parkeerplaats van de Efteling. De veiligheidsdienst, verkeersregelaars en de EHBO van het attractiepark schoten direct te hulp. Ze regelden het verkeer, verleenden EHBO en gaven drinken aan de betrokkenen. Kinderen kregen daarnaast een knuffel als troost.

Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink
Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!