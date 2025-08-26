Drie gewonden na ongeluk voor ingang Efteling

Vier auto's zijn dinsdagochtend tegen elkaar gebotst op de Europalaan in Kaatsheuvel, voor de ingang van de Efteling. Een bestuurster werd vermoedelijk onwel achter het stuur en kwam op de verkeerde weghelft terecht. Daar botste ze tegen andere auto's. Drie mensen zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw reed in eerste instantie rechtdoor, maar schoot op een gegeven moment door de bosjes en reed daarna een verkeerslicht uit de grond. Vervolgens kwam ze op de verkeerde weghelft terecht. Daar botste ze tegen de andere auto's.

Drie gewonden

Drie ambulances kwamen naar de plek van het ongeluk. In totaal zijn drie mensen gewond geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft ook een grootmoeder met haar kleinkind voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De schade is groot. Op de weg lagen brokstukken van de voertuigen. De auto's zijn flink beschadigd geraakt. Een takelbedrijf heeft drie voertuigen weggesleept. Een van de auto's kon weer verder rijden.

Hulp van de Efteling

Het ongeluk gebeurde voor de ingang van de parkeerplaats van de Efteling. De veiligheidsdienst, verkeersregelaars en de EHBO van het attractiepark schoten direct te hulp. Ze regelden het verkeer, verleenden EHBO en gaven drinken aan de betrokkenen. Kinderen kregen daarnaast een knuffel als troost.