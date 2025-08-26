Siebe is de snelste freerunner ter wereld: ‘Omgeving grote speeltuin’

Voor Siebe van de Spijker is een droom uitgekomen nadat hij zondag in het Canadese Vancouver de wereldtitel freerunning pakte. De 23-jarige Eindhovenaar deed mee in de categorie Speed en rende, klom en sprong als snelste over het uitdagende parcours. “Ik heb er behoorlijk wat spierpijn aan overgehouden.”

Siebe was al zes keer Nederlands kampioen en won een aantal wedstrijden waarbij Europese toppers aanwezig waren. De wereldtitel in de Sports Parkour League stond bovenaan zijn lijstje, maar daarvoor moest hij vier dagen vol aan de bank." “Voor mijn eerste wedstrijd kregen we als groep een uur de kans om het parcours te verkennen. Elk klein stukje probeerde ik zo goed mogelijk in mijn hoofd te krijgen. Ik startte bij de kwalificaties en moest daarna nog twee rondes overleven, voordat ik in de finale kwam.”

"Een droom die uitkomt." In de finale volgde de perfecte race. “Mentaal en fysiek voelde ik dat dit het moment was om toe te slaan. Het ging perfect en het leverde de wereldtitel op. Niet normaal, het is een droom die uitkomt.” Om topfit aan de start van wedstrijden te staan, traint Siebe veel. En eigenlijk kan dat trainen overal, van een winkelstraat tot een park. Op zijn Instagram-account met bijna 140.000 volgers laat hij regelmatig spectaculaire sprongen zien.

“De omgeving zie ik als een grote speeltuin, er zijn oneindig veel mogelijkheden. Nieuwsgierigheid is heel belangrijk. Het begon bij mij bijvoorbeeld met het leren van een backflip, maar daarna werd het groter, verder en moeilijker. Het stopt nooit.”

"Met mijn leven mag ik absoluut niet klagen."