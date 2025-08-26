Primeur in Nederland: ernstig bedreigde apensoort in ZooParc Overloon

ZooParc Overloon heeft er een bijzondere aanwinst bij. Bezoekers kunnen daar vanaf dinsdag vier drils bewonderen. Met de komst van de ernstig bedreigde apensoort uit Afrika is het nieuwe themagebied Ngyuwe compleet.

De vier drils uit Frankrijk, een mannetje en drie vrouwtjes, zijn sinds een aantal dagen in Overloon. Na een korte gewenningsperiode achter de schermen zijn ze nu zichtbaar voor bezoekers. “Het transport is rustig verlopen en de dieren doen het goed”, vertelt dierenverzorger Robby Veneman.

De apen leven in het nieuwe themagebied Ngyuwe. Bezoekers wanen zich daar in een stukje tropisch Afrika van zo'n twee hectare groot. Er leven negentien diersoorten, waarvan er vijftien helemaal nieuw zijn voor het park. "We zijn blij dat ze er eindelijk zijn om het nieuwe gebied compleet te maken. Veel bezoekers zaten op hun komst te wachten."

Bedreigde diersoort

De dril is een van de meest bedreigde apensoorten ter wereld. In het wild leven er nog slechts zo’n drieduizend in de regenwouden van Nigeria, Kameroen en het eiland Bioko. Stroperij en ontbossing zorgen ervoor dat hun leefgebied steeds kleiner wordt. Door mee te doen aan een Europees fokprogramma wil ZooParc bijdragen aan het behoud van de soort.

Kijk hier hoe de drils hun nieuwe verblijf ontdekken: