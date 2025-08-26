Dode bij frontale botsing, hondje opgevangen door omstanders

Bij een frontale botsing tussen twee auto's op de N615 tussen Lieshout en Nuenen is dinsdagmiddag een persoon overleden. Een hondje dat in de auto zat, is opgevangen door omstanders. De bestuurder van de andere auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg is in beide richtingen dicht.

Het ging mis op de provinciale weg waar een snelheid van tachtig kilometer per uur gereden mag worden. Twee auto's klapten bovenop elkaar. Een bestuurder zat bekneld in de auto en moest door de brandweer bevrijd worden, maar hulp kwam te laat.

Hondje opgevangen

Het hondje van het dodelijke slachtoffer is opgevangen door omstanders. Een dierenambulance gaat het dier ophalen.

Over de identiteit van het dodelijke slachtoffer kan de politie nog niets zeggen.

Veel hulpdiensten plaatse

Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse bij het ongeluk. Een traumahelikopter is ook opgeroepen. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.