Vrouw (73) overleden bij frontale botsing, hond opgevangen door omstanders

Bij een frontale botsing tussen twee auto's op de N615 tussen Lieshout en Nuenen is dinsdagmiddag een 73-jarige vrouw uit Son en Breugel overleden. Een hondje dat in de auto zat, is opgevangen door omstanders. De bestuurder van de andere auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De weg is naar verwachting nog uren dicht in beide richtingen.

Het ging mis op de provinciale weg waar een snelheid van tachtig kilometer per uur gereden mag worden. Twee auto's klapten bovenop elkaar. De vrouw zat bekneld in de auto en moest door de brandweer bevrijd worden, maar hulp kwam te laat.

Hondje opgevangen

Het hondje van het slachtoffer is opgevangen door omstanders. Een dierenambulance gaat het dier ophalen.

Er waren veel hulpdiensten ter plaatse bij het ongeluk. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.