Rellen bij kampioenschap PSV: zeven mannen en vrouw aangehouden

Zeven mannen en een vrouw zijn dinsdag aangehouden voor de rellen bij het kampioenschap van PSV op zondag 18 mei. De verdachten komen uit Eindhoven, Nuenen, Helmond, Valkenswaard en Heeze. Eerder werden al negen relschoppers aangehouden.

De zeven mannen en de vrouw werden uitgenodigd om zich te melden op het politiebureau en hebben daar allemaal gehoor aan gegeven. Op het bureau zijn ze aangehouden en verhoord. De oudste verdachte is 53 jaar en de jongste is 17 jaar.

De relschoppers die dinsdag zijn aangehouden, zijn herkend op camerabeelden en beelden die in de media zijn verschenen. Twee van de verdachten werden eerst onherkenbaar getoond, later herkenbaar.

Gebiedsverbod

De verdachten van de rellen worden strafrechtelijk vervolgd. Daarnaast krijgen ze van de burgemeester een gebiedsverbod in en rond het Philips stadion voor een periode van twee jaar. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen voor de rellen bij het kampioensfeest.

De afgelopen maanden bekeek de recherche uren aan camerabeelden. Naar relschoppers waarvan te zien was dat zij het meeste en heftigste geweld gebruikten werd apart onderzoek gedaan. De politie herkende een deel van de relschoppers zelf al. Om ook andere namen te achterhalen, verspreidde de politie herkenbare foto’s.

Agenten gewond

De rellen na de kampioenswedstrijd braken rond het Philips Stadion uit en waren extreem. Een grote groep relschoppers zocht de confrontatie met de politie. Ze gooiden met stenen, glazen, verkeersborden en zwaar vuurwerk naar de agenten.

De agenten kregen klappen, trappen en er werden voorwerpen naar ze gegooid. Veertien agenten raakten daarbij gewond. De Mobiele Eenheid moest ingrijpen om de rust te herstellen. Op de dag zelf werden er al 22 relschoppers aangehouden.