Lucille Werner wordt projectleider sociale veiligheid AVROTROS

AVROTROS heeft Lucille Werner aangesteld als projectleider sociale veiligheid, diversiteit en inclusie. De Eindhovense presentatrice en oud-politica gaat daar de plannen voor sociale veiligheid die zijn ontwikkeld na het advies van de commissie-Van Rijn verder uitrollen en implementeren, meldt de omroep dinsdag.

De functie is nieuw, zegt AVROTROS. "Werken aan sociale veiligheid is een veranderingstraject dat een paar jaar gaat duren. We vinden het belangrijk dat Lucille als projectleider vorm gaat geven aan die uitvoering." Een ander speerpunt van Werner wordt het diverser en inclusiever maken van de omroep.

Eerder Kamerlid

Werner was als Kamerlid voor het CDA nauw betrokken bij het mediabeleid en initiatiefnemer van nieuwe wetgeving rondom inclusiviteit. Al meer dan twintig jaar zet zij zich in voor mensen met een handicap, waarvoor zij veel is onderscheiden.

De commissie-Van Rijn constateerde eerder dat driekwart van alle medewerkers in Hilversum te maken krijgt met ongewenst gedrag.