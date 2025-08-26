Lisa verkoopt haar huis en gaat zonder plan op wereldreis met gezin

Ze zegden hun baan op, verkochten hun huis en vertrekken nu met niets anders dan een backpack naar de andere kant van de wereld. Lisa Lemmerling (36) gaat met haar man (46) en twee dochters (7 en 12) uit Boxmeer op wereldreis. Zónder plan en zonder einddatum. "We zien wel hoe het loopt."

Lisa is dinsdagavond onderweg naar Schiphol als ze enthousiast vertelt over haar avontuur. Ze vliegt met haar gezin naar de Thaise hoofdstad Bangkok om aan een wereldreis te beginnen. Maar wat ze gaan doen en waar ze heen gaan, dat weet het gezin nog niet. Zelfs het eerste hotel in Bangkok moet nog worden geboekt. "Het is nog een beetje onwerkelijk, maar we hebben er veel zin in", vertelt ze in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid. Het plan ontstond zo'n twee jaar geleden. Het gezin was op vakantie in Thailand en dat beviel enorm goed. Het gevoel van vrijheid, dat smaakte naar meer. "Toen we terugkwamen vroeg mijn man zich af wat we hier nog in Nederland deden. Het is niet zo dat we toen meteen onze spullen hebben gepakt, maar we hebben er toen goed over nagedacht over wat we wilden", vertelt Lisa.

"We wilden er echt vol voor gaan."

Ze besloten een wereldreis te maken, maar dan zonder einddatum of reisschema. "Het was echt geen makkelijke keuze. We hebben eerst nog gekeken om bijvoorbeeld een halfjaar te gaan en ons huis te verhuren. Maar dan blijf je toch nog verbonden aan Nederland. We wilden er echt vol voor gaan."

En dat deden ze. Lisa verkocht haar eigen bedrijf, haar man zegde zijn baan op en ze verkochten hun huis, auto en alle andere bezittingen.

Het gezin vertrekt zonder plan naar de andere kant van de wereld (foto: Lisa Lemmerling).

Ze schreven zich ook uit in Nederland, want de kinderen van Lisa zijn nog leerplichtig. Als ze straks op reis zijn, krijgen de dochters van 7 en 12 jaar oud nog wel online les in de basisvakken. "Als we ooit terug naar Nederland komen, vinden we het wel belangrijk dat ze mee kunnen komen", legt Lisa uit. Afgelopen tijd is er wel wat kritiek gekomen op het feit dat ze dit doen met twee jonge kinderen. Maar daar trekt het gezin zich niks van aan. "Vooral op sociale media vinden mensen er wat van. Maar voor ons is dit de juiste keuze. We hebben de kinderen afgelopen jaar helemaal meegenomen in het proces. Zij hebben er ook zin in en het voelt gewoon goed."

"We voelden ons zo vrij en rustig vanbinnen."