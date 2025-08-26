Wachten op erkenning diploma en menstruatiearmoede: dit gebeurde vandaag

Een verpleegkundige wacht al anderhalf jaar op de erkenning van haar zorgdiploma, Petra is de eigenaresse van een van de 420 Menstruatie Productenuitgiftepunten in Brabant en Steven Kazan en Jamie Kames treden toch niet meer samen op na hun relatiebreuk: dit zijn de vijf verhalen van dinsdag die je gelezen moet hebben.

Verpleegkundige Michah Lombard uit Zuid-Afrika wacht al anderhalf jaar op de erkenning van haar zorgdiploma. Ze werkt nu onder begeleiding in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, terwijl ze nog wacht of haar diploma voldoet aan de Nederlandse eisen. Michah spreekt nu goed Nederlands en hoopt dat toekomstige buitenlandse collega's sneller aan de slag kunnen. Lees hier haar verhaal:

Jamie Kames en Steven Kazan hebben besloten toch niet meer samen op te treden na hun recente relatiebreuk. Hoewel ze aanvankelijk van plan waren hun gezamenlijke shows voort te zetten, kiezen ze nu voor afstand. Kazan zal de show 'Hoe Dan' voortaan solo spelen. Check het artikel hier:

400.000 vrouwen in Nederland hebben niet genoeg geld om menstruatieproducten te kopen. Om de menstruatiearmoede tegen te gaan, zijn er 420 Menstruatie Productenuitgiftepunten (MUP'S) in Brabant. Petra Bergmans uit Dongen runt zo'n weggeefkastje. Ze moet hem dagelijks bijvullen vanwege de grote behoefte. Lees hier het hele verhaal:

Nog even verkoeling zoeken in een waterplas? Let dan op, want op tien locaties in Brabant wordt zwemmen afgeraden vanwege blauwalg of veiligheidsrisico's. De waarschuwingen gelden voor verschillende stranden in onder meer Aalst, Bergen op Zoom en Breda. Vooral blauwalg vormt een gezondheidsrisico bij de huidige warme temperaturen. Hier lees meer:

