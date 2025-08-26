Navigatie overslaan

Overleden zanger Albert West krijgt eigen plein in Rosmalen

Vandaag om 19:57 • Aangepast vandaag om 21:30
Albert West krijgt een eigen plein bij partycentrum De Kentering in Rosmalen (foto's: Dtv Nieuws en ANP)
Het was al langer een wens van nabestaanden en fans van de tien jaar geleden overleden zanger Albert West en nu komt het er echt van. Vrijdag 12 september wordt het pleintje bij partycentrum De Kentering in 'zijn' Rosmalen officieel omgedoopt tot Albert Westplein.
De onthulling van het straatnaambord wordt verricht door de vrouw van Albert, Joke Westelaken, hun dochter Josine en burgemeester Jack Mikkers, zo meldt Dtv Nieuws.

Joke, Josine en drie kleinkinderen in 2022 (foto: Satisfaction Rosmalen).
Drie jaar geleden werd bij De Kentering al een kunstwerk onthuld met de beeltenis van Albert West. Toen werd op ludieke wijze al even een straatnaambord geplaatst, maar het ging dus om een serieuze wens. Bij de gemeente Den Bosch werd een officiële procedure ingezet en dat heeft geleid tot het gewenste resultaat.

Het kunstwerk bij De Kentering hangt er sinds 2022 (foto: Satisfaction Rosmalen).
Albert West (echte naam Albertus Petrus Henricus Gerardus Westelaken) werd al op 14-jarige leeftijd zanger van The Shuffles met wie hij de hit Cha-la-la I need you zong. In 1973 begon hij een succesvolle solocarrière die zich met name kenmerkte door covers, bijvoorbeeld van Ginny Come Lately en Tell Laura I love her.

In 2012 kreeg West een ruggenmerginfarct waarna hij kampte met verlammingsverschijnselen. In juni 2015 overleed de zanger aan de gevolgen van een ernstig fietsongeluk. Zijn uitvaart was in de Sint-Jan en hij werd begraven in Rosmalen.

