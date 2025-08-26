Vriendengroep bezorgt buurt waterpret met zelfgemaakte glijbaan

Een van de laatste zomeravonden vol waterpret en plezier. Dat was het idee van Jasmijn Ermens en haar vrienden. Ze bouwden een eigen buurt-glijbaan in De Groote Wielen bij Rosmalen. Met een gierton, landbouwplastic en veel groene zeep bezorgden ze dinsdagavond tientallen buurtkinderen én hun ouders een leuke afsluiting van de zomervakantie.

"We wilden nog iets leuks doen en vandaag was het mooi weer", vertelt Jasmijn. "We wilden een laatste zomeravondje plezier maken." Twee à drie dagen geleden besloten zij en haar zes vrienden iets leuks te bedenken voor de buurt. "Zodat anderen mee konden doen."

De twintigers regelden alles zelf. Een van hen had al een tractor met gierton. Inspiratie deden ze op door video's te bekijken. Rond half zeven zetten ze de glijbaan op.

"Twintig minuten later was de halve buurt erbij", lacht Jasmijn. Rond acht uur waren er al zo’n vijftig kinderen. "Kindjes van 3 jaar durfden er eerst niet van af, maar gaan er nu met hun armen omhoog vanaf. Het is zo'n leuke afsluiter van de zomervakantie met z'n allen."

Handhaving

Niet alleen kinderen deden mee. Ook hun ouders trokken zwemkleding aan en gleden mee van de zeepbaan. "Het is leuk dat iedereen het zo positief oppakt." Toch kwam er ook handhaving langs na klachten van enkele buurtbewoners. "Maar zij vinden het ook leuk wat wij hebben gedaan", zegt Jasmijn. Een waarschuwing bleef daarom ook uit.

De vriendengroep had eigenlijk andere plannen voor dinsdagavond: barbecueën. "Maar we zijn te druk", zegt ze lachend. "Dus hebben we maar frietjes besteld."