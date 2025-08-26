Navigatie overslaan

Fietser zwaargewond bij aanrijding met auto

Vandaag om 20:46 • Aangepast vandaag om 20:59
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Een fietser is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Keizersdijk in Raamsdonksveer. Een traumahelikopter werd opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

De fietser stak de straat over toen de auto kwam aanrijden. De bestuurder kon de fietser niet meer ontwijken. De fietser raakte zwaargewond.

De weg werd na het ongeluk afgesloten. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

