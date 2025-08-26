Fietser zwaargewond bij aanrijding met auto

Een fietser is dinsdagavond zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Keizersdijk in Raamsdonksveer. Een traumahelikopter werd opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De fietser stak de straat over toen de auto kwam aanrijden. De bestuurder kon de fietser niet meer ontwijken. De fietser raakte zwaargewond. De weg werd na het ongeluk afgesloten. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink

