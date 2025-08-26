Nest Aziatische hoornaars valt uit boom, straat afgezet

Een groot nest Aziatische hoornaars is midden in een woonwijk uit een boom gevallen. De politie heeft een deel van de Van Straelenlaan in Den Bosch daarom afgezet. Twee imkers zijn bezig het nest weg te halen. Het tafereel trekt veel bekijks.

Het grote nest viel vanuit de boom op de stoep. Via Burgernet is een melding verstuurd waarin mensen wordt afgeraden in de buurt te komen of het nest aan te raken.

Twee imkers zijn ingeschakeld om het nest weg te halen. Zij hebben een grote doos om het nest gezet en zijn met een stofzuiger de resterende wespen aan het opvangen. Veel mensen staan te kijken wat er aan de hand is.

Risico's

De Aziatische hoornaar is volgens de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit een invasieve exoot die sinds een aantal jaar in Nederland wordt gespot. De wespensoort ziet er op het eerste gezicht niet zo bedreigend uitziet, maar kan serieuze risico’s met zich meebrengen voor zowel de mens als de natuur.