Schrik in woonwijk: groot nest Aziatische hoornaars valt op stoep

Een groot nest Aziatische hoornaars is dinsdagavond midden in een woonwijk uit een boom gevallen. De politie heeft een deel van de Van Straelenlaan in Den Bosch afgezet. Twee imkers hebben het nest weg gehaald. Het tafereel trok veel bekijks.

Het grote nest viel vanuit de boom op de stoep. De hoornaars waren zo agressief dat ze zelfs een politiewagen aanvielen. Een oudere buurtbewoonster zag het nest daar liggen en heeft de gemeente proberen te bellen. Een verdelgingsteam van de provincie is doorgaans verantwoordelijk voor het opruimen van een nest.

De vrouw kreeg niemand te pakken en schakelde daarom de Imkervereniging Den Bosch in. Twee imkers kwamen ter plaatse om het nest weg te halen. Zij hebben een grote doos om het nest gezet en hebben met een stofzuiger de resterende wespen opgevangen.

Via Burgernet is een melding verstuurd waarin mensen wordt afgeraden in de buurt te komen of het nest aan te raken. Veel mensen stonden te kijken wat er aan de hand is.

Risico's

De Aziatische hoornaar is volgens de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit een invasieve exoot die sinds een aantal jaar in Nederland wordt gespot. De wespensoort ziet er op het eerste gezicht niet zo bedreigend uit, maar kan serieuze risico’s met zich meebrengen voor zowel de mens als de natuur.