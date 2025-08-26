Navigatie overslaan

Brand verwoest sauna en overkapping

Gisteren om 22:38
Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink.
Een sauna is dinsdagavond verwoest door brand. De sauna stond onder een overkapping achter een huis aan de Bisschop Rythoviusweg in Eersel. Ook die ligt in de as. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar het huis ernaast.
Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

Omstanders roken een brandlucht en dachten dat het door een barbecue kwam. Toen er zwarte rook te zien was, belden ze de brandweer.

Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan en of er gewonden zijn.

Foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink.
