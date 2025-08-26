Brand verwoest sauna en overkapping

Een sauna is dinsdagavond verwoest door brand. De sauna stond onder een overkapping achter een huis aan de Bisschop Rythoviusweg in Eersel. Ook die ligt in de as. De brandweer kon voorkomen dat de brand oversloeg naar het huis ernaast.

Omstanders roken een brandlucht en dachten dat het door een barbecue kwam. Toen er zwarte rook te zien was, belden ze de brandweer.

Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan en of er gewonden zijn.