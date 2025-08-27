Imkers halen enorm nest hoornaars weg, bewoners opgelucht

Imker Elphaidis L'or was dinsdagavond de held van Den Bosch toen er een nest Aziatische hoornaars zo groot als een strandbal naar beneden kwam. De wespen waren zo agressief dat ze zelfs een politieauto aanvielen. Samen met collega-imker Sylvester de Jonge schoot Elphaidis te hulp om de wespen op te zuigen met een speciale stofzuiger. De beesten moeten nu de vriezer in. "Want ze kunnen veel hebben", weet ze.

Op een doodnormale dinsdagavond werd Elphaidis, voorzitter van Imkervereniging Den Bosch, plotseling gebeld door een bewoner van de Van Straelenlaan. "De oudere dame was behoorlijk in paniek, want er lag een nest Aziatische hoornaars op de stoep", vertelt de imker. Ze adviseerde de vrouw meteen om binnen te blijven en uit te kijken. De vrouw had al geprobeerd om de gemeente te bellen, maar kreeg geen gehoor. Normaal gesproken komt een verdelgingsteam van de provincie op een melding van een wespennest af. "Als zij niet bereikbaar of niet aan het werk zijn, worden imkerverenigingen vaak gebeld. Dan komen we, want je kan een nest niet dagen laten liggen. Maar fijn is anders", vertelt Elphaidis. Het weghalen van een nest Aziatische hoornaars is namelijk niet zomaar gebeurd.

"Als het nest zich bedreigd voelt, worden de hoornaars erg agressief. Alles wat beweegt, pakken ze." Zo werd een politieauto dinsdagavond zelfs aangevallen door de beesten. De straat werd ruim afgezet en er werd een melding via Burgernet verstuurd dat omwonenden uit de buurt moesten blijven.

Elphaidis ging samen met collega-imker Sylvester spullen ophalen bij de bevriende imkervereniging De Langstraat. "Zij hadden net een nieuwe stofzuiger gekregen. Niet alle verenigingen hebben de juiste apparatuur, want dat kost soms wel vijftienduizend euro", vertelt ze. Eenmaal ter plaatse zetten Elphaidis en Sylvester, gehuld in beschermende kleding, een doos over het nest. De resterende wespen zogen ze met de stofzuiger op. "Het was nog een klein nest. Sommige nesten worden zo groot als een skippybal", zegt Elphaidis.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink

Het was een grote opluchting voor buurtbewoners dat het nest was opgeruimd. "Het was even spannend, want mensen waren nogal in paniek", vertelt ze verder. De imkers hebben het nest mee naar huis genomen om het in de vriezer te stoppen. "Daar moet het dan een paar dagen of weken inzitten onder hele lage temperatuur om zeker te weten dat ze dood zijn. De hoornaars kunnen namelijk veel hebben", vertelt Elphaidis.

Voor haar eigen bijen die zo'n tweehonderd meter verderop zitten, is het maar beter dat de hoornaars zijn opgeruimd, want die liepen ook gevaar. "Hoornaars gaan voor bijenkasten vliegen en eten zo een heel volk op als de bijen naar buiten komen. Ze zijn heel agressief", geeft Elphaidis aan. Voor de buurt in Den Bosch waren de imkers dinsdagavond de grote helden, maar zij zelf hopen ze dat de provincie meer gaat inzetten op subsidies voor verdelgingsteams. "De problemen met de Aziatische hoornaars worden steeds groter, terwijl de subsidies alleen maar afnemen. Deze situatie is echt onhoudbaar", zegt ze.