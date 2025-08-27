Ramkrakers slaan toe bij winkel met tuingereedschap en -machines

Ramkrakers hebben woensdagochtend toegeslagen bij de winkel Jos Martens& Zoon aan de Ginderdoor in Mariahout. De pui van de zaak waar tuin-, park- en landbouwmachines worden verkocht, werd er met een voertuig uitgereden.

Volgens de politie zijn er verschillende machines gestolen. De daders zijn gevlucht. De melding van de ramkraak kwam om kwart over zes binnen. Er raakte niemand gewond. De politie is nog op zoek naar het voertuig en de daders.