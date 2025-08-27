Navigatie overslaan
VIDEO

Ramkrakers slaan toen bij winkel met tuingereedschap en -machines

Vandaag om 06:41 • Aangepast vandaag om 09:50
nl
Ramkrakers hebben woensdagochtend toegeslagen bij de winkel Jos Martens& Zoon aan de Ginderdoor in Mariahout. De pui van de zaak waar tuin-, park- en landbouwmachines worden verkocht, werd er met een voertuig uitgereden.
Temmie van Uden
Geschreven door
Temmie van Uden

Volgens de politie zijn er verschillende machines gestolen. De daders zijn gevlucht.

De melding van de ramkraak kwam om kwart over zes binnen. Er raakte niemand gewond. De politie is nog op zoek naar het voertuig en de daders.

Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink

