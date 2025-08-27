Grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf

Bij afvalverwerkingsbedrijf Attero aan de Energiestraat in Deurne heeft woensdagochtend een grote uitslaande brand gewoed. Er stonden onder meer twee loodsen in brand. De brand is sinds kwart over negen onder controle en het sein brand meester is gegeven. Rond twee uur is er nog steeds sprake van rookontwikkeling.

Een van de risico's op het terrein vormde een tank met zwavelzuur. Zwavelzuur kan erg schadelijk zijn voor de gezondheid. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de tank beschadigd is geraakt. De brandweer gaf aan dat de brand pas 'relatief laat' werd opgemerkt. "Eigenlijk pas rond halfzeven, toen het licht werd. Een grote dikke, zwarte rookpluim trok op dat moment over het dorp. Toen zagen mensen het", meldde een brandweerman.

Foto: Persbureau Heitink.

De brandweer gaf rond kwart voor tien aan nog uren bezig te zijn met nablussen. Het hele industrieterrein werd woensdagochtend afgezet, maar het was in de loop van de ochtend weer gedeeltelijk bereikbaar voor mensen die er moeten zijn. In de omgeving zijn twee NL-Alerts verstuurd met de waarschuwing om uit de rook te blijven. Rond kwart voor tien was de waarschuwing niet meer van kracht. Er zijn geen zorgen om asbest.

Foto: Persbureau Heitink.

Een basisschool en een school voor speciaal onderwijs in Deurne blijven de hele dag dicht als gevolg van de brand bij het afvalverwerkingsbedrijf. Het gaat om basisschool De Piramide en SBO De Brigantijn. Beide zitten in een multifunctioneel gebouw in de buurt van het afvalverwerkingsbedrijf. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.